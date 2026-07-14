Política

Dirigencia partidista fija tareas prioritarias para cumplir los objetivos de desarrollo de 2026

El Partido Comunista de Vietnam evalúa los resultados del segundo trimestre de 2026 y prioriza crecimiento económico, inversión pública y reformas institucionales.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, habla en la cita (Fuente: VNA)
El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, habla en la cita (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, presidió hoy en Hanoi una conferencia de balance del segundo trimestre de 2026, con el objetivo de evaluar los resultados alcanzados y definir las tareas prioritarias para el próximo período.

En la reunión, Cam Tu destacó que durante el segundo trimestre de 2026, el Buró Político, el Secretariado y los dirigentes clave del Partido dirigieron de manera firme y coordinada la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y de las medidas estratégicas del Buró Político.

Ante el gran volumen de trabajo previsto, especialmente el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, pidió promover el espíritu de responsabilidad, innovación en el pensamiento y métodos de trabajo, así como una coordinación más eficiente entre organismos y localidades.

Solicitó revisar e integrar las normativas, directrices y documentos de orientación para garantizar coherencia, evitar duplicidades y superar la fragmentación en la gestión.

Respecto a las próximas tareas, pidió preparar adecuadamente los contenidos para la tercera Conferencia del Comité Central; continuar ejecutando con eficacia la Resolución del XIV Congreso Nacional y las resoluciones estratégicas; eliminar obstáculos institucionales y perfeccionar los mecanismos de descentralización asociados con recursos y responsabilidades.

Asimismo, exigió acelerar la solución de proyectos de inversión atrasados, impulsar el desembolso de inversión pública durante el tercer trimestre y todo 2026, y revisar de manera integral el sistema de documentos legales para eliminar contradicciones que afecten la producción, los negocios y la generación de empleo.

El dirigente enfatizó la necesidad de completar la planificación del desarrollo nacional, ajustar la planificación del uso de la tierra para el período 2021-2030, con visión hasta 2050, y revisar políticas relacionadas con tierras y vivienda para responder a las nuevas necesidades de desarrollo.

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El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, habla en la cita (Fuente: VNA)

También pidió preparar adecuadamente el curso escolar 2026-2027, garantizar instalaciones educativas suficientes, estudiar la construcción de estaciones sanitarias en zonas fronterizas y reorganizar las unidades públicas y centros educativos locales.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de atender a las personas con méritos revolucionarios, familias de mártires y continuar la campaña de 500 días y noches para buscar, reunir e identificar restos de mártires.

En materia económica, solicitó mantener la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación, garantizar los grandes equilibrios de la economía, asegurar el suministro energético y acelerar los proyectos eléctricos. Además, pidió fortalecer la seguridad nacional, el orden social, la lucha contra el contrabando, los productos falsificados y los delitos en el ciberespacio.

También recalcó la necesidad de fortalecer la construcción del Partido, mejorar su capacidad de liderazgo y ejecución, proteger la seguridad política interna y mantener la unidad dentro de la organización.

Según el informe presentado en la conferencia, en el segundo trimestre de 2026 la economía vietnamita mantuvo la estabilidad macroeconómica, con un crecimiento del PIB estimado en 8,39%, elevando el crecimiento de los primeros seis meses al 8,18%, el nivel más alto desde 2011.

Tras un año de funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles, el sistema mostró avances en la gestión pública moderna, con una mayor cercanía entre las autoridades de base y la población. Los comités partidistas y organismos centrales también avanzaron en la institucionalización de las resoluciones del Partido y en la simplificación de procedimientos administrativos, contribuyendo al cumplimiento de las metas nacionales de desarrollo./.

VNA
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