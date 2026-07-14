Premier vietnamita llama a Lao Cai a renovar su modelo de crecimiento

Lao Cai, Vietnam (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una reunión con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de la provincia norteña de Lao Cai para evaluar la situación socioeconómica local y el cumplimiento del objetivo de crecimiento de dos dígitos.



En sus palabras, Minh Hung reconoció los resultados alcanzados por la provincia y su contribución al desarrollo nacional, aunque señaló que Lao Cai aún enfrenta importantes desafíos.



Entre ellos mencionó el reducido tamaño de la economía, una base de desarrollo limitada, un crecimiento del producto interno bruto regional (PIBR) inferior al previsto, una lenta transformación de la estructura económica, una economía digital que representa solo el 9,46% del PIBR y una limitada captación de inversión extranjera directa, especialmente en proyectos de gran escala y de alta tecnología.



También destacó deficiencias en la infraestructura de transporte, conectividad digital, electricidad y telecomunicaciones, así como retrasos en proyectos estratégicos, dificultades en la liberación de terrenos, limitaciones en la reforma administrativa y la mejora del entorno empresarial. A ello se suman la escasez de recursos humanos altamente cualificados, la persistencia de la pobreza en zonas montañosas y de minorías étnicas, así como los riesgos derivados de desastres naturales.



Ante este panorama, el jefe de Gobierno instó a la provincia a renovar su modelo de crecimiento mediante la aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital; elevar la productividad y la competitividad; mejorar el entorno de inversión y desarrollar recursos humanos de alta calidad.



Asimismo, pidió actualizar los escenarios de crecimiento y aprovechar sectores con mayor potencial, como la economía fronteriza, la minería con procesamiento profundo, la agricultura ecológica, la silvicultura y el turismo.



Exhortó a impulsar una industria verde y de alto valor añadido, desarrollar energías renovables, convertir a Lao Cai en un centro logístico moderno y fortalecer el turismo como sector económico estratégico mediante infraestructura moderna y productos turísticos diferenciados. En el ámbito agrícola, propuso fomentar modelos ecológicos, circulares y orientados a cadenas de valor.



El premier Le Minh Hung ofrece flores e incienso en el Cementerio de Mártires de Lao Cai en homenaje a los héroes caídos (Fuente: VNA)

El premier solicitó mantener un desembolso del 100% de la inversión pública en 2026, aplicar indicadores de desempeño (KPI) para supervisar el avance de los proyectos y redistribuir recursos desde los proyectos retrasados hacia aquellos con mejor ejecución.



Por otro lado, instó a coordinar estrechamente con los ministerios para eliminar obstáculos institucionales y acelerar la ejecución de proyectos clave, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Sa Pa, el modelo de frontera inteligente, la línea ferroviaria Lao Cai-Hanoi-Hai Phong y la ampliación de la autopista Noi Bai-Lao Cai.



En materia social, exhortó a desarrollar viviendas sociales y de alquiler asequible, perfeccionar el funcionamiento del sistema de gobierno local de dos niveles, fortalecer la descentralización, optimizar el uso de los bienes públicos y acelerar la transformación digital conforme a la Resolución 57 del Buró Político.



El primer ministro también subrayó la necesidad de garantizar políticas de bienestar social, educación, salud y reducción sostenible de la pobreza, especialmente para las minorías étnicas, además de reforzar la defensa, la seguridad y la cooperación económica fronteriza.



Según el informe presentado por las autoridades provinciales, durante el primer semestre de 2026 Lao Cai registró un crecimiento económico del 9,01%, superior al promedio nacional; ingresos presupuestarios por más de 11,3 billones de VND (430 millones de dólares), equivalentes al 64% de la previsión anual y un aumento interanual del 21,3%; y un desembolso de inversión pública del 47,2%, quinto más alto del país. La provincia también avanzó en infraestructura, transformación digital, reducción de la pobreza y consolidación de la seguridad fronteriza.



En la misma jornada, el premier ofreció flores e incienso en el Cementerio de Mártires de Lao Cai en homenaje a los héroes caídos y visitó a Tran Thi Vinh, de 92 años, madre de un mártir y esposa de un veterano de guerra, para expresarle el reconocimiento del Partido y el Estado./.