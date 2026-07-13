Cancillería de Vietnam acelera labores de asistencia tras el naufragio en Phu Quoc

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam informó que trabaja de manera estrecha con las autoridades de la provincia de An Giang, la administración especial de Phu Quoc, los organismos competentes, la Embajada de la India en Hanoi y el Consulado General de ese país en Ciudad Ho Chi Minh para desplegar con urgencia medidas de protección consular, tras el accidente de una lancha turística ocurrido el 11 de julio de 2026 en Phu Quoc debido al mal tiempo.



Tan pronto recibió la notificación del siniestro, la Cancillería vietnamita envió notas diplomáticas a la Embajada de la India en Hanoi y al Consulado General de ese país en Ciudad Ho Chi Minh. Paralelamente, la Embajada de Vietnam en Nueva Delhi informó al Ministerio de Asuntos Exteriores indio sobre lo sucedido.



El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, transmitió un mensaje de condolencias a su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, así como a las familias de las víctimas. En su mensaje, reafirmó que el Gobierno vietnamita ha instruido a las autoridades competentes a adoptar todas las medidas necesarias para brindar asistencia a los afectados.



Asimismo, el canciller ordenó a las unidades del Ministerio y a las representaciones diplomáticas vietnamitas en la India coordinar estrechamente con la Embajada de la India en Hanoi, su Consulado General en Ciudad Ho Chi Minh y las autoridades pertinentes para ofrecer apoyo oportuno, al tiempo que reiteró el compromiso de Vietnam de seguir colaborando con su contraparte india en la gestión de las consecuencias de esta tragedia.



Una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezada por la viceministra Le Thi Thu Hang e integrada por responsables del Departamento Consular y del Servicio de Asuntos Exteriores de Ciudad Ho Chi Minh, se desplazó directamente al lugar del accidente para coordinar las labores con las autoridades locales y con las representaciones diplomáticas de la India. El equipo presta asistencia a las víctimas, orienta los trámites necesarios para los funerales de los turistas fallecidos y trabaja para agilizar la repatriación de los cuerpos a su país de origen.



Por su parte, el embajador de la India en Vietnam, Tshering Wangchuk Sherpa, señaló que las máximas autoridades de su país siguen de cerca el desarrollo del caso y expresó su reconocimiento a los altos dirigentes vietnamitas por la atención brindada. Además, agradeció profundamente a las autoridades vietnamitas, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a las administraciones locales por su rápida y responsable actuación, así como por la decisión de conceder apoyo financiero a las víctimas, medida que contribuye a aliviar en parte el dolor de las familias afectadas.



En cuanto a los cuerpos de los turistas fallecidos, el Servicio de Asuntos Exteriores de Ciudad Ho Chi Minh, en coordinación con las autoridades competentes, los trasladó al Centro de Medicina Forense de la ciudad para su recepción y conservación. Además, la institución ha dispuesto personal de guardia las 24 horas del día y ha creado dos grupos de trabajo especializados en asistencia jurídica y recepción de los familiares de las víctimas.



También coordina con el Ministerio de Seguridad Pública los procedimientos migratorios para facilitar el ingreso a Vietnam de representantes del Gobierno del estado indio de Tamil Nadu, quienes viajarán al país en nombre de las familias para colaborar en la gestión del caso.



En los próximos días, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará coordinando estrechamente con las autoridades de la provincia de An Giang, la administración especial de Phu Quoc, los organismos competentes, la Embajada de Vietnam en la India, la Embajada de la India en Hanoi y el Consulado General de ese país en Ciudad Ho Chi Minh para dar seguimiento al incidente, acelerar las gestiones consulares y de protección ciudadana, y facilitar la pronta repatriación de los cuerpos de las víctimas conforme a los deseos de sus familiares./.

VNA