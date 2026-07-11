Premier vietnamita llama a crear una fuerza internacional de búsqueda y rescate de élite y profesional

Hanoi (VNA) El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, presidió hoy una ceremonia de reconocimiento a la delegación integrada por efectivos del Ejército Popular y del Ministerio de Seguridad Pública que participó en las labores de ayuda a Venezuela tras el doble terremoto registrado el 24 de junio de 2026.



Durante el acto, el mayor general Pham Van Ty, subdirector del Departamento de Búsqueda y Rescate del Estado Mayor General y jefe de la misión, informó que, inmediatamente después del desastre, Vietnam decidió enviar un contingente de 124 efectivos de los ministerios de Defensa y de Seguridad Pública, acompañado por diez perros de rescate, abundante equipamiento especializado y ayuda humanitaria para apoyar a las autoridades venezolanas.



Entre el 29 de junio y el 7 de julio, dijo, la misión trabajó de manera ininterrumpida en condiciones extremadamente difíciles, enfrentando ambientes contaminados y múltiples riesgos. Gracias a su labor, los equipos vietnamitas lograron recuperar los cuerpos de 57 víctimas y localizar diversos puntos donde se presume que permanecen personas atrapadas, información que fue entregada a las autoridades competentes de Venezuela.



Además de las tareas de búsqueda y rescate, la delegación desarrolló numerosas acciones humanitarias, entre ellas visitas a familias afectadas, la entrega de 5,6 toneladas de suministros esenciales, una contribución de 15.000 dólares estadounidenses procedentes de viáticos y aportes voluntarios de los integrantes de la misión, así como atención médica y distribución gratuita de medicamentos a más de 132 personas.

Oficiales y soldados integran la misión vietnamita de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en Venezuela. (Foto: VNA)

En reconocimiento a la labor de la delegación vietnamita, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, otorgó la condecoración "Héroe de Venezuela" y envió una carta de agradecimiento al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. Asimismo, concedió la Medalla "Héroe de Venezuela" de Primera Clase al colectivo de la misión, la Medalla "Héroe de Venezuela" de Segunda Clase a sus 124 integrantes y la Orden "Mérito al Servicio" al equipo de perros de rescate.



En su intervención, el primer ministro Le Minh Hung destacó que Vietnam, por haber sufrido guerras y desastres naturales a lo largo de su historia, comprende profundamente el valor de la solidaridad internacional. Señaló que, en la actualidad, con una posición cada vez más relevante en la escena internacional, el país asume de manera activa y responsable su contribución a la solución de los desafíos comunes de la humanidad.



Recordó que, en los últimos años, Vietnam ha enviado en repetidas ocasiones equipos de búsqueda y rescate y misiones de asistencia humanitaria a países afectados por desastres naturales, cuyos integrantes han cumplido con éxito sus tareas y han proyectado la imagen de un Vietnam responsable, solidario y profesional.



Al valorar los resultados obtenidos en Venezuela, el jefe del Gobierno elogió la estrecha coordinación entre los ministerios de Defensa, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, la Corporación Nacional de Aerolíneas de Vietnam y los organismos involucrados, que permitió ejecutar la misión de manera eficiente. Expresó, además, un reconocimiento especial al valor, la entrega y el espíritu de servicio de los efectivos desplegados, cuya actuación contribuyó a fortalecer la imagen del Ejército Popular, la Seguridad Pública y del pueblo vietnamita.



Ante el creciente papel internacional de Vietnam, el premier subrayó la necesidad de fortalecer las capacidades nacionales en materia de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria internacional. En ese sentido, instó a continuar desarrollando una fuerza de élite, altamente profesional, con gran capacidad de movilidad, preparada para desplegarse con rapidez y actuar eficazmente en entornos multinacionales.



También pidió perfeccionar los mecanismos de mando y coordinación interinstitucional, invertir de forma integral en equipamiento, tecnología, hospitales de campaña y apoyo logístico, así como reforzar la formación, los ejercicios conjuntos, la cooperación internacional y el intercambio de experiencias para elevar la capacidad de prevención, respuesta y recuperación ante desastres y catástrofes.



Paralelamente, señaló la importancia de garantizar políticas adecuadas para el personal que participa en estas misiones, incluyendo incentivos, reconocimientos, atención sanitaria y apoyo a sus familias.

El viceprimer ministro y ministro de Defensa Nacional, general Phan Văn Giang (izquierda), otorga las Órdenes de Defensa de la Patria de Tercera Clase a individuos que sobresalieron en las labores de búsqueda y rescate, asistencia humanitaria y recuperación tras el desastre en Venezuela. (Foto: VNA)

Asimismo, instó a fortalecer la comunicación internacional para difundir la imagen de un Vietnam solidario, responsable y profesional, y propuso que los ministerios de Defensa y Seguridad Pública colaboren en la producción y difusión de un documental sobre la misión desarrollada en Venezuela.



El primer ministro afirmó que la fortaleza de una nación no se mide únicamente por su economía, su capacidad militar o su desarrollo tecnológico, sino también por su disposición a compartir responsabilidades con la comunidad internacional. Expresó su confianza en que las fuerzas vietnamitas de búsqueda y rescate continuarán demostrando su profesionalismo, espíritu humanitario y capacidad para cumplir con éxito las misiones que les sean encomendadas.



Con motivo de la ceremonia, el premier Le Minh Hung y el ministro de Defensa, Phan Van Giang, entregaron, en representación del Partido y del Estado vietnamitas, la Orden de Defensa de la Patria y certificados de reconocimiento del Primer Ministro a colectivos e individuos que sobresalieron en las labores de búsqueda y rescate, asistencia humanitaria y mitigación de las consecuencias del terremoto ocurrido en Venezuela./.