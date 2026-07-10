Empresas vietnamitas buscan ampliar su presencia en mercado estadounidense

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Las relaciones económicas entre Vietnam y Estados Unidos atraviesan una nueva etapa de desarrollo, con amplias oportunidades derivadas del comercio, la inversión y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro. Sin embargo, para aprovechar eficazmente el mayor mercado del mundo, las empresas vietnamitas deberán fortalecer su competitividad, cumplir exigentes estándares y adoptar estrategias de acceso adecuadas.

Así se destacó en el seminario “Conexión Empresarial Vietnam-Estados Unidos”, organizado hoy por el Centro de Promoción del Comercio y la Inversión de Ciudad Ho Chi Minh (ITPC), en coordinación con el Consejo Empresarial Estados Unidos-Vietnam y la Asociación de Profesionales y Estudiantes Vietnamitas en el país norteamericano.

Según Cao Thi Phi Van, subdirectora del ITPC, las relaciones económicas bilaterales mantienen un crecimiento positivo, aunque las empresas deben adaptarse a los cambios en la política comercial estadounidense, especialmente en materia de aranceles y barreras técnicas.

Al mismo tiempo, aumentan las medidas de defensa comercial que afectan a productos vietnamitas como el acero, la madera, los productos agrícolas y los pesqueros. En el caso de la madera, las exportaciones hacia Estados Unidos disminuyeron un 6,5% en el primer semestre de 2026 respecto al mismo período del año anterior, pese al crecimiento de las exportaciones totales del sector.

En este contexto, las empresas deben reforzar la transparencia sobre el origen de sus productos, cumplir las normativas del mercado de destino y diversificar sus mercados para reducir riesgos, puntualizó.

En Ciudad Ho Chi Minh, la inversión procedente de Estados Unidos mantiene una tendencia favorable. Durante los primeros seis meses de 2026, la ciudad atrajo más de 80 millones de USD en nuevas inversiones y ampliaciones de capital de empresas estadounidenses.

Joe Trung Trinh, director ejecutivo del Consejo Empresarial Estados Unidos-Vietnam, afirmó que este resultado refleja la confianza de los inversionistas estadounidenses en el entorno de negocios de Vietnam, especialmente en los sectores de tecnología, manufactura y servicios.

A su vez, Huynh The Du, profesor de la Universidad estadounidense de Indiana y presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Profesionales y Estudiantes Vietnamitas en ese país, enfatizó que la estructura comercial entre ambas naciones es claramente complementaria, lo que permite al país indochino integrarse con mayor profundidad en las cadenas globales de suministro.

Por otro lado, indicó que la estrategia de diversificación de las cadenas de suministro conocida como “China+1” abre importantes oportunidades para atraer inversiones en sectores de alta tecnología, como los semiconductores, las energías limpias, la industria aeronáutica y la logística.

No obstante, subrayó que Vietnam deberá seguir mejorando el entorno de inversión, desarrollar la infraestructura logística, energética y digital, fortalecer los recursos humanos de alta calidad y garantizar una mayor transparencia en las cadenas de suministro para cumplir los estándares técnicos y ambientales del mercado estadounidense.

En sentido inverso, Huynh Triet, especialista en Comercio e Inversión de la Oficina Comercial de Estados Unidos en Ciudad Ho Chi Minh, reveló que el programa SelectUSA, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, brinda apoyo a las empresas extranjeras interesadas en invertir en ese país mediante asesoría estratégica, información sobre el entorno empresarial, orientación sobre el marco jurídico y vínculos con las agencias de desarrollo económico de los distintos estados.

Los expertos recomendaron además que las empresas vietnamitas elijan modelos de acceso al mercado acordes con sus capacidades, aprovechen las plataformas de comercio electrónico y la comunidad de más de 4,5 millones de vietnamitas residentes en Estados Unidos para explorar el mercado.

También consideraron fundamental evolucionar de una estrategia centrada en la venta de productos hacia la construcción de marcas, elevando la calidad de los servicios y la experiencia del cliente para consolidar una ventaja competitiva sostenible en el mercado estadounidense./.

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