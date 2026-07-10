Movilizarán dos mil millones de dólares para desarrollo de infraestructuras en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Grupo MB se coordinará con el Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC) para movilizar alrededor de dos mil millones de dólares destinados a proyectos de infraestructura, obras estratégicas y la emisión de bonos municipales de la ciudad.

El compromiso fue anunciado en la ceremonia de firma de un acuerdo de cooperación estratégica entre VIFC-HCMC, MB y el Banco Moderno de Vietnam (MBV), celebrada hoy aquí.

Según el acuerdo, MB trabajará junto al Organismo Ejecutivo de VIFC-HCMC en la elaboración de soluciones financieras para atraer inversiones nacionales e internacionales, contribuyendo a movilizar recursos destinados a los programas de desarrollo de infraestructura de la ciudad. Los fondos previstos se centrarán en proyectos prioritarios y mecanismos de captación de capital, como los bonos municipales.

Como miembro fundador de VIFC-HCMC, MB participará en cuatro áreas principales: financiación del comercio internacional, banca de inversión, transformación digital y desarrollo de un ecosistema multisectorial. En particular, las soluciones de banca de inversión y movilización de capital permitirán ampliar el acceso de la ciudad a fuentes de financiación internacionales.

Para ejecutar los contenidos de cooperación, MBV proporcionará soluciones financieras directamente desde el edificio VIFC-HCMC, ubicado en el número 8 de la calle Nguyen Hue, barrio de Saigón, Ciudad Ho Chi Minh, y desarrollará modelos de colaboración dentro del ecosistema de innovación. La presencia de la entidad en el centro facilitará la conexión entre instituciones financieras, inversores y proyectos que requieren financiación, acelerando la aplicación de soluciones financieras y digitales.

Durante el evento, MBV inauguró su nueva sede operativa en el edificio VIFC-HCMC, convirtiéndose en el primer banco en establecer presencia en esta instalación.

Nguyen Cong Vinh, vicepresidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que la presencia pionera de un banco en VIFC-HCMC representa una señal positiva para la construcción del Centro Financiero Internacional de Vietnam, además de contribuir a atraer instituciones financieras e inversores nacionales y extranjeros.

Asimismo, valoró el compromiso de las partes en la formación de recursos humanos cualificados, la promoción de inversiones y la ampliación del ecosistema de VIFC-HCMC.

La administración municipal seguirá creando condiciones favorables para las instituciones financieras e inversores que operen en el centro, al tiempo que perfeccionará los mecanismos operativos, procedimientos de licencia y políticas de incentivos conforme a la Resolución Nº. 222/2025/QH15 de la Asamblea Nacional y las regulaciones del Gobierno.

En tal sentido, pidió a las partes concretar los acuerdos mediante planes de implementación por fases, con el fin de convertir pronto los compromisos en resultados prácticos./.

​