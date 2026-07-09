Vietnam e Israel fortalecen la cooperación en agricultura de alta tecnología

Tel Aviv (VNA) – Vietnam e Israel cuentan con un amplio potencial para ampliar su cooperación en el ámbito de la agricultura de alta tecnología, especialmente en un momento en que Vietnam acelera la transformación de su sector agrícola hacia un modelo de mayor valor añadido, desarrollo sostenible y una mayor incorporación de la ciencia y la tecnología en la producción, afirmó el embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son.



El diplomático hizo estas declaraciones durante el seminario sobre cooperación en agricultura de alta tecnología Vietnam-Israel 2026, celebrado hoy en Tel Aviv en formato presencial y virtual, con la participación de representantes del Ministerio de Economía e Industria de Israel, universidades, institutos de investigación, empresas y organizaciones vinculadas al sector agrícola de alta tecnología de ambos países.



El seminario se llevó a cabo con motivo del 33.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam e Israel. Su objetivo fue impulsar la cooperación en agricultura moderna y ofrecer un espacio para que los participantes intercambiaran experiencias, analizaran necesidades concretas, presentaran soluciones tecnológicas, establecieran contactos empresariales y exploraran oportunidades de inversión y transferencia tecnológica.



El embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son. (Foto: VNA)



Nguyen Ky Son destacó que Israel posee una amplia experiencia y sólidas capacidades en el desarrollo de tecnologías agrícolas avanzadas, especialmente adecuadas para responder a las necesidades de innovación del sector agrícola vietnamita. Asimismo, expresó su confianza en que el seminario contribuya a fortalecer la cooperación práctica entre localidades, empresas e instituciones de investigación de ambos países.



Durante el encuentro, Ofer Fohrer, jefe de la División de Promoción de Exportaciones e Inversiones de la Administración de Comercio Exterior del Ministerio de Economía e Industria de Israel, compartió sus perspectivas sobre las oportunidades de cooperación bilateral en comercio, inversión y agricultura de alta tecnología.



Por su parte, el doctor Tran Van Dung, abogado del bufete Vu MacKenzie Vietnam (VMK) y docente de la Universidad de Finanzas y Marketing, presentó un panorama de la situación actual de Vietnam y las soluciones para impulsar la aplicación de la inteligencia artificial (IA), la robótica y las tecnologías digitales en el sector agrícola.



Empresas y expertos israelíes expusieron una amplia variedad de tecnologías y soluciones orientadas al desarrollo de una agricultura sostenible, entre ellas sistemas inteligentes de riego, tecnologías para invernaderos, nuevas variedades de cultivos, tecnologías microbianas, soluciones poscosecha, tecnologías para la acuicultura y herramientas de transformación digital aplicadas a la agricultura.



Científicos de la Universidad Ben-Gurion y de otras instituciones de investigación israelíes presentaron sus estudios más recientes sobre sistemas de riego basados en el Internet de las Cosas (IoT), tecnologías para el ahorro de agua, variedades de cultivos resistentes a la sequía, la salinidad y el calor, técnicas de mejoramiento genético vegetal y soluciones para la adaptación al cambio climático.



En el ámbito pesquero, los especialistas presentaron sistemas de acuicultura de recirculación (RAS), modelos de cultivo en jaulas sumergidas en alta mar y diversas tecnologías destinadas a mejorar la eficiencia de la producción.



Los representantes vietnamitas de localidades, universidades e institutos de investigación destacaron la creciente demanda de desarrollo de la agricultura de alta tecnología, así como los desafíos que enfrenta la adopción de nuevas tecnologías y las necesidades de cooperación en capacitación de recursos humanos, transferencia tecnológica, investigación científica y ejecución de proyectos piloto.



El seminario fue considerado una iniciativa concreta para fortalecer los vínculos entre empresas, instituciones de investigación y organismos de gestión de ambos países, impulsando la cooperación en investigación, inversión, transferencia tecnológica y el desarrollo de modelos agrícolas modernos y sostenibles capaces de responder a los desafíos globales./.

