Provincia vietnamita potencia cooperación con Francia para impulsar crecimiento verde

​

París (VNA) - La provincia vietnamita de Quang Ngai abogó por profundizar la cooperación con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en energías renovables, industria verde y finanzas verdes, al tiempo que busca apoyo para la conexión empresarial, el desarrollo de recursos humanos cualificados, la mejora de infraestructuras y el crecimiento sostenible.

Durante una sesión de trabajo con la AFD en Francia el 8 de julio, Nguyen Hoang Giang, subsecretario del Comité partidista y presidente del Comité Popular provincial, destacó las contribuciones de larga trayectoria de la AFD a Vietnam y Quang Ngai mediante programas de cooperación para el desarrollo.

Con operaciones en más de 110 países, la AFD es una institución financiera pública del Gobierno francés que proporciona ayuda oficial al desarrollo (AOD), financiación y asistencia técnica para apoyar el crecimiento sostenible, la respuesta al cambio climático y el desarrollo inclusivo. Desde su llegada a Vietnam en 1995, la agencia ha respaldado numerosos proyectos de infraestructura, medio ambiente y desarrollo de recursos humanos en todo el país.

En Quang Ngai, la AFD ha participado en la financiación de un proyecto de drenaje de aguas pluviales y control de inundaciones por valor de 10 millones de dólares, aportando alrededor del 40% de la inversión total, además del proyecto de irrigación de Thach Nham, de cuatro millones de dólares, y un programa de 2,5 millones de dólares destinado a dotar al Colegio Dung Quat de instalaciones docentes.

​

​

La agencia también fue uno de los primeros socios internacionales en proporcionar apoyo crediticio para la ampliación de la empresa azucarera de Quang Ngai.

​

​

Hoang Giang afirmó que, tras su fusión con Kon Tum, la provincia cuenta ahora con mayores oportunidades de desarrollo gracias a su ubicación estratégica en la costa y su papel como puerta de conexión con Laos y Camboya. Se espera que la Zona Económica de Dung Quat, en el este, y la Zona Económica de la Puerta Fronteriza Internacional de Bo Y, en el oeste, fortalezcan la conectividad con el Corredor Económico Este-Oeste y amplíen el comercio regional y mundial.

El dirigente destacó las fortalezas de la provincia en industrias de procesamiento, energías renovables, agricultura, silvicultura, pesca, turismo, logística e infraestructura portuaria, señalando que el puerto de Dung Quat puede recibir buques de hasta 200 mil toneladas de peso muerto (DWT), lo que constituye una base sólida para el desarrollo de la industria pesada y los servicios logísticos a gran escala.

Ese mismo día, la delegación de Quang Ngai se reunió con Patrick Charignon, vicepresidente ejecutivo y director regional para Asia-Pacífico de la Electricidad de Francia (EDF).

​

​

Quang Ngai expresó su deseo de que EDF comparta su experiencia en la gestión de redes eléctricas inteligentes, el desarrollo de energías limpias y renovables, así como tecnologías avanzadas para apoyar la transición energética de la provincia.

​

​

Los dirigentes provinciales también instaron a EDF a contribuir a la conexión entre inversores franceses y la Zona Económica de Dung Quat, la Zona Económica de la Puerta Fronteriza Internacional de Bo Y, el Parque Industrial VSIP Quang Ngai y otros parques industriales, además de ampliar la cooperación en infraestructura energética, transición verde, formación de mano de obra técnica y desarrollo industrial moderno.

Anteriormente, el 7 de julio, la delegación se reunió con representantes de la Embajada de Vietnam en Francia y solicitó apoyo continuo para la promoción de inversiones, la conexión empresarial y la ampliación de asociaciones con empresas y organizaciones francesas./.

​