Cultura-Deporte

Club de Vovinam en París promueve la cultura vietnamita en Francia

Un club de Vovinam en París promueve las artes marciales, la cultura y los valores vietnamitas entre la comunidad local y francesa.

Los miembros del club practican el vovinam (Foto: VNA)
Los miembros del club practican el vovinam (Foto: VNA)

París (VNA) - En pleno corazón de París, un club de Vovinam se ha consolidado como un espacio de encuentro para personas unidas por una misma pasión: las artes marciales y la cultura vietnamitas.

La entidad reúne actualmente a cerca de 50 integrantes, con edades comprendidas entre los siete y más de 70 años. Sus actividades incluyen entrenamientos regulares los martes y miércoles por la noche, además de sesiones ampliadas los fines de semana dirigidas tanto a niños como a adultos.

Las clases están a cargo de la directora del club, Thuy Tien, y de su padre, con el apoyo de entre dos y seis instructores, según el tipo de entrenamiento.

Con una amplia trayectoria en el Vovinam, Thuy Tien ha obtenido numerosas medallas en competiciones internacionales. Junto con su padre, ha dedicado años a formar nuevas generaciones de practicantes y a promover este arte marcial tradicional vietnamita entre la comunidad vietnamita y el público francés.

El club ofrece cuatro modalidades de entrenamiento, con clases específicas para niños, para adultos y sesiones mixtas. Según Thuy Tien, permitir que los menores entrenen junto a los adultos fortalece su confianza, resiliencia y capacidad para relacionarse con personas de distintas edades.

Más allá del aprendizaje de las técnicas marciales, los alumnos también se familiarizan con el idioma, la gastronomía y la cultura vietnamitas, así como con la historia del Vovinam, lo que les permite profundizar en el conocimiento de Vietnam y de su pueblo.

Esta propuesta ha despertado un fuerte compromiso entre los estudiantes. Una de las alumnas, Lysandra, relató que comenzó a practicar Vovinam por recomendación de su hermana y que, poco después, desarrolló una auténtica pasión por esta disciplina, lo que la llevó a practicarla con una perspectiva de largo plazo.

La joven señaló que el espíritu competitivo de los torneos constituye uno de los principales atractivos de este deporte, mientras que el ambiente cercano y solidario que caracteriza al club ha sido un factor decisivo para mantener su motivación.

Gracias a la dedicación de sus entrenadores, la constancia de sus programas de formación y los resultados obtenidos en competiciones internacionales, el club parisino se ha convertido en un punto de referencia para la comunidad vietnamita en Francia.

Más allá de su labor como escuela de artes marciales, la institución actúa como un puente cultural que acerca las tradiciones y los valores de Vietnam a personas de distintos orígenes./.

VNA
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