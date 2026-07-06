GAM Esports representará a Vietnam en Copa Mundial de Esports 2026

Hanoi (VNA) - El equipo vietnamita GAM Esports representará al país en la Copa Mundial de Esports (EWC) 2026, donde competirá en las categorías League of Legends y PUBG Battlegrounds, según anunció la Asociación Vietnamita de Deportes Electrónicos y Recreativos (VIRESA).



El torneo se celebrará en París, Francia, del 6 de julio al 23 de agosto, y reunirá a más de dos mil jugadores, 200 clubes y participantes de más de 100 países y territorios, quienes concursarán por un premio total de 75 millones de dólares.



A medida que los esports siguen consolidándose como un componente clave de la economía deportiva digital, la participación de Vietnam en la EWC 2026 refleja la creciente presencia del país en el panorama mundial de los esports, a la vez que demuestra un país dinámico e innovador, preparado para competir al más alto nivel internacional.



League of Legends y PUBG Battlegrounds se encuentran entre los títulos de esports más competitivos del mundo, con muchos de los equipos y jugadores más destacados de la industria. La continua participación de Vietnam en estos eventos demuestra el progreso constante de su ecosistema de esports a través de años de competición internacional, desarrollo de talento y crecimiento profesional.



Antes del torneo, GAM Esports también presentó su camiseta para 2026 bajo el lema "RISE REBORN" (Renacimiento), reforzando su compromiso con la construcción de una imagen profesional para los clubes de esports vietnamitas en el ámbito internacional.



El diseño incorpora símbolos culturales vietnamitas emblemáticos, como el ave Lac, motivos del tambor de bronce Dong Son y la estrella amarilla, resaltando la identidad nacional e ilustrando cómo los esports pueden servir como plataforma para promover la cultura vietnamita a nivel mundial.



La secretaria general de VIRESA, Cao Thi Thu Phuong, afirmó que la participación en torneos internacionales de primer nivel desempeña un papel importante en el desarrollo de la industria de los esports en Vietnam.



Eventos como la Copa Mundial de Esports no solo brindan una valiosa experiencia competitiva, sino que también permiten a los clubes, jugadores y equipos directivos vietnamitas familiarizarse con los estándares internacionales en competición, retransmisión, derechos de medios, operaciones comerciales, gestión de equipos y desarrollo de comunidades. VIRESA elogió los esfuerzos de clubes, atletas, entrenadores y socios que han contribuido a elevar el perfil internacional de los esports en Vietnam, describiendo la participación del país en la EWC 2026 como un hito alentador que refleja la creciente competitividad e integración global del sector.



En los últimos años, los esports vietnamitas han cosechado un éxito notable en competiciones regionales, continentales e internacionales, incluyendo los Juegos del Sudeste Asiático, los campeonatos asiáticos, las clasificatorias para los Juegos Asiáticos y otros importantes eventos mundiales. La participación en la EWC 2026 representa otro paso significativo en este desarrollo.



Más allá de los logros competitivos, VIRESA destacó la creciente contribución de los esports a la economía del deporte digital, la industria del contenido digital, los medios interactivos, el turismo de eventos, las alianzas de marca y el desarrollo de la fuerza laboral juvenil.



Los equipos vietnamitas que compiten internacionalmente no solo buscan el éxito deportivo, sino que también ayudan a promover la cultura, la gente y la creatividad del país entre el público de todo el mundo./.

VNA