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Cultura del té vietnamita conquista al público en Tailandia

La cultura del té vietnamita atrae a miles de visitantes en la Vietnam Expo 2026 en Tailandia y fortalece la diplomacia cultural entre ambos países.

Participantes en el evento. (Fuente: VNA)
Participantes en el evento. (Fuente: VNA)

Bangkok (VNA)- Un espacio dedicado a la cultura del té vietnamita ha despertado un gran interés entre los visitantes de la Vietnam Expo 2026, celebrada en el marco de la feria Beyond Food Expo 2026 en Tailandia, del 3 al 5 de julio, contribuyendo a promover la imagen de Vietnam, su pueblo y su identidad cultural entre los amigos tailandeses y la comunidad internacional.

La exposición fue organizada conjuntamente por el Consulado General de Vietnam en Khon Kaen y Vietnam Tea Shop con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Tailandia (1976–2026). La iniciativa constituye una actividad de diplomacia cultural destinada a presentar las características distintivas de la cultura vietnamita del té.

Inspirado en Suoi Giang, una reconocida zona productora de té de la montañosa provincia norvietnamita de Yen Bai, el espacio expositivo recrea el entorno de los centenarios árboles de té Shan Tuyet.

Junto al logotipo oficial conmemorativo del aniversario diplomático, el área exhibe diversos productos emblemáticos de Vietnam, entre ellos el antiguo té Shan Tuyet, el té de loto del Lago del Oeste, estuches de regalo con té y artesanías tradicionales.

Uno de los principales atractivos de la exposición es el espacio de degustación, donde los visitantes pueden conocer las plantaciones de té de Suoi Giang, situadas a más de 1.300 metros de altitud, las técnicas tradicionales de elaboración y el arte vietnamita de disfrutar el té.

A través de cada taza, los organizadores buscan transmitir los valores de la naturaleza, el pueblo y el patrimonio cultural de Vietnam, al tiempo que difunden un mensaje de amistad, sinceridad y hospitalidad.

Según los organizadores, el espacio dedicado a la cultura del té vietnamita no solo tiene como objetivo presentar los productos, sino también establecer vínculos con distribuidores, socios comerciales y aficionados al té en Tailandia, favoreciendo la expansión del té vietnamita en los mercados internacionales.

Entre los cientos de pabellones presentes en la exposición, este espacio ha destacado por combinar la exhibición de productos con experiencias culturales inmersivas, contribuyendo a fortalecer los intercambios culturales entre Vietnam y Tailandia y elevar el prestigio internacional del té vietnamita./.

VNA
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