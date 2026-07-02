Cultura-Deporte

Espectáculos artísticos y proyección 3D Mapping celebran 50.º aniversario de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh inició las celebraciones por el 50.º aniversario de su nombre oficial con un espectáculo artístico y proyecciones 3D Mapping.

La flor de loto, símbolo de la belleza y la identidad cultural vietnamita, fue recreada mediante tecnología de 3D Mapping en la fachada de la sede del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh durante la noche de inauguración. (Foto: VNA)
La flor de loto, símbolo de la belleza y la identidad cultural vietnamita, fue recreada mediante tecnología de 3D Mapping en la fachada de la sede del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh durante la noche de inauguración. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh dio inicio la noche del 1 de julio a las actividades conmemorativas por el 50.º aniversario de la proclamación oficial del nombre del Presidente Ho Chi Minh para la antigua Saigón-Gia Dinh (2 de julio de 1976 - 2026), con un espectáculo artístico y un show de proyección 3D Mapping bajo el lema «Innovación e integración», celebrado frente a la sede del Comité Popular municipal.

Miles de residentes y visitantes se congregaron desde primeras horas de la tarde para presenciar el espectáculo, que combinó expresiones artísticas con tecnología de proyección de última generación sobre la fachada de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad.

En la ceremonia inaugural, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Manh Cuong, destacó que el 2 de julio de 1976 marcó un hito histórico, cuando Saigón-Gia Dinh adoptó oficialmente el nombre del Presidente Ho Chi Minh. Señaló que este honor ha servido también como un impulso para que la ciudad continúe desarrollándose y responda a las expectativas del país.

Tras medio siglo, añadió, la ciudad ha pasado de afrontar las dificultades de la posguerra a consolidarse como el principal centro económico, financiero, comercial, cultural, científico, tecnológico y de innovación de Vietnam.

El funcionario subrayó que la combinación de artes escénicas y tecnología de 3D Mapping transformó la fachada de la sede del Comité Popular en un gran escenario de luz y emoción, proyectando la imagen de una ciudad dinámica, creativa, integradora y comprometida con el desarrollo sostenible.

El programa, que se desarrolla los días 1 y 2 de julio, presenta tres obras de 3D Mapping creadas por equipos de Vietnam y Francia: "El eco del Dai Viet", "Medio siglo de orgullo: el latido de Saigón" y "La era del ascenso".

Uno de los momentos más emotivos del espectáculo fue la recreación del proceso de transformación de la ciudad desde la reunificación nacional hasta su consolidación como una metrópolis moderna, innovadora e integrada internacionalmente. Las proyecciones, que mostraron imágenes representativas de la cultura vietnamita, su arquitectura, ríos, habitantes y vida urbana, se alternaron con actuaciones musicales y de danza que exaltaron la identidad cultural nacional y las aspiraciones de desarrollo de la ciudad.

Según el comité organizador, la elección de la sede del Comité Popular como escenario busca poner en valor uno de los símbolos arquitectónicos más representativos de Ciudad Ho Chi Minh. Mediante la tecnología 3D Mapping, el espectáculo establece un puente entre pasado y presente, tradición e innovación, al tiempo que constituye uno de los principales atractivos del programa conmemorativo por el 50.º aniversario de la Ciudad Ho Chi Minh y contribuye a proyectar, tanto a nivel nacional como internacional, la imagen de una urbe dinámica, creativa y plenamente integrada al mundo./.

VNA
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