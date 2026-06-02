Vietnam reafirma su poder en los esports con título de Free Fire

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) La contundente victoria del equipo Secret WAG, en el Campeonato Free Fire World Series Southeast Asia (FFWS SEA) Primavera 2026, no solo le brindó a Vietnam su primer trofeo de campeonato regional, sino que también marcó un importante paso adelante para los deportes electrónicos del país indochino en el camino para afianzar su posición en el ámbito internacional.



Tras más de un mes de competición desde el 24 de abril último, con la participación de 18 de los mejores equipos del Sudeste Asiático, los 12 destacados avanzaron a la final que se llevó a cabo en Ciudad Ho Chi Minh los días 30 y 31 de mayo de 2026.



En medio de los vítores entusiastas de miles de espectadores, Secret WAG realizó una actuación sobresaliente para alzarse con el título del campeonato FFWS SEA 2026 junto con un premio valorado en aproximadamente 100 mil dólares.



Se trata de un hito histórico para Free Fire Esports Vietnam, pues marca la primera vez que un representante del país anfitrión sube al podio del torneo regional. Este logro también refleja el notable desarrollo de los equipos vietnamitas de deportes electrónicos en los últimos años, pasando de ser considerados "una incógnita" a convertirse en principales aspirantes a los títulos más importantes.



La fase final se disputó bajo el formato Champion Rush, que exige a los equipos alcanzar primero la barrera de los 90 puntos para poder aspirar al título mediante una victoria, un sistema que incrementó la emoción y la incertidumbre de la competencia.



No obstante, SECRET WAG se consolidó rápidamente como el gran favorito. El conjunto vietnamita consiguió cuatro Booyahs en apenas seis partidas, convirtiéndose en el primer equipo en ganar una final bajo el formato Champion Rush en solo seis encuentros. Aprovechando su dominio, logró el Booyah decisivo que le otorgó el campeonato en medio de la euforia de miles de aficionados.



En los últimos años, los equipos vietnamitas han dejado su huella de forma constante en diversas disciplinas de los deportes electrónicos.



El título de campeón en FFWS SEA 2026 prolongó aún más esa racha de éxitos, demostrando que Vietnam ya no es solo un mercado próspero para su comunidad de jugadores, sino que se ha convertido en una nación con equipos capaces de competir por importantes títulos regionales y mundiales.



Tras la conclusión de la FFWS SEA Primavera 2026, los ocho mejores equipos del torneo, junto con EVOS Divine, vigente campeón de la Esports World Cup 2025, obtuvieron su clasificación para la Esports World Cup 2026.



Conquistar el campeonato del Sudeste Asiático no solo es una recompensa por los esfuerzos de Secret WAG, sino también una señal positiva para el futuro de los deportes electrónicos vietnamitas, lo que reafirma la creciente competitividad de los jugadores anfitriones en la carrera contra las principales naciones de deportes electrónicos de la región y del mundo./.

VNA