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Vietnam exhibe la riqueza de su cultura en Festival de Cultura Pop Asiática de París

Vietnam destacó en el Festival de Cultura Pop Asiática de París con gastronomía, ao dai, productos agrícolas y espectáculos culturales.

En el Festival (Fuente: VNA)
En el Festival (Fuente: VNA)

París (VNA) – Vietnam captó una gran atención en la primera edición del Festival de Cultura Pop Asiática (APCF), el mayor evento de este tipo celebrado hasta la fecha en París, gracias a una amplia muestra de su cultura, gastronomía, productos agrícolas, ao dai (traje tradicional vietnamita) y bádminton.

El festival, que se desarrolló los días 30 y 31 de mayo, reunió a participantes de diversos países asiáticos y ofreció una variada combinación de música, moda, gastronomía, artes tradicionales e industrias creativas contemporáneas.

Vietnam participó por primera vez en este evento con cerca de diez estands, seis de ellos dedicados a la gastronomía y otros enfocados en la promoción del patrimonio cultural nacional. Según Dang Giang, presidente de la Asociación de Amistad Francófona Vietnamita (Amicale Francophonie), el festival representó una valiosa oportunidad para que la comunidad vietnamita en Francia interactuara con visitantes internacionales y difundiera la identidad cultural del país.

El pabellón vietnamita ofreció a los asistentes una atractiva combinación de tradición y modernidad. Desde platos típicos y café vietnamita hasta exhibiciones de ao dai y productos agrícolas distintivos, las muestras permitieron apreciar la riqueza cultural de Vietnam y su creciente proyección internacional.

La gastronomía vietnamita fue uno de los mayores atractivos del evento, congregando a numerosos visitantes a lo largo de las dos jornadas. Nguyen Quynh Phuong, representante de Cho Viet-Francia, destacó que el festival favoreció el intercambio intercultural y permitió al público conocer mejor la diversidad de tradiciones e identidades presentes en Asia.

Los productos agrícolas vietnamitas también despertaron un notable interés. Cu Thu Huong, distribuidora de productos vietnamitas en Francia, señaló que los consumidores franceses muestran una creciente preferencia por frutas vietnamitas como el mango, el pomelo verde, el lichi, el zapote y la fruta de la pasión.

Uno de los elementos más singulares del pabellón fue la promoción del bádminton, un deporte muy arraigado en Vietnam. Las demostraciones en vivo y las actividades interactivas atrajeron a numerosos espectadores, mientras que Etienne Gastineau, integrante de la selección nacional francesa de bádminton, consideró que el festival constituye una plataforma eficaz para impulsar la popularidad de esta disciplina en Francia.

Además de la gastronomía y el deporte, Vietnam presentó su patrimonio cultural mediante exposiciones de ao dai y espectáculos artísticos. Los trajes tradicionales y las actuaciones escénicas despertaron un gran interés entre el público, reforzando la presencia del país en el festival y poniendo de relieve la creciente influencia de la cultura vietnamita en el exterior./.

VNA
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