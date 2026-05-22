Exposición cultural de Hanoi en Moscú fortalece los lazos entre Vietnam y Rusia

Moscú (VNA) – Un programa de intercambio cultural celebrado en el marco de las “Jornadas de la Cultura de Hanoi en Moscú 2026” atrajo el 21 de mayo a numerosos vietnamitas residentes en el extranjero, invitados rusos y habitantes locales de la capital rusa.

Al intervenir en el evento, Phung Thi Hong Ha, subsecretaria del Comité partidista de Hanoi y presidenta del Consejo Popular de la capital, afirmó que las actividades fueron diseñadas para presentar al público ruso e internacional la identidad eterna y vibrante de Thang Long-Hanoi.

Expresó su confianza en que el programa contribuirá a reforzar aún más la asociación estratégica entre Hanoi y Moscú, así como entre Vietnam y Rusia.

En su intervención, Vyacheslav Manuilov, ministro interino de Relaciones Económicas Exteriores e Internacionales de Moscú, dio la bienvenida a la delegación de Hanoi y destacó el éxito de las “Jornadas de Moscú en Hanoi 2025”. Señaló que el actual programa representa una continuación de la creciente cooperación y de los intercambios culturales entre ambas capitales.

Celebrado en un centro cultural históricamente vinculado con el nombre de Hanoi, el evento ofrece a los habitantes de Moscú una visión más cercana del espíritu y la cultura de Vietnam, añadió.

Uno de los puntos destacados fue la exposición “Quoc Tu Giam – la primera universidad nacional de Vietnam (1076–2026)”, que mostró la evolución del sistema educativo tradicional vietnamita y el legado histórico y cultural de Hanoi. La exposición también conmemoró el 950 aniversario de Van Mieu–Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura).

Los visitantes pudieron descubrir imágenes del Vietnam contemporáneo mediante exhibiciones de artesanías tradicionales, incluida una réplica del tambor de bronce Dong Son, además de participar en experiencias culturales interactivas inspiradas en el patrimonio de Hanoi.

Elena Pyltsina, investigadora principal del Centro de Estudios sobre Vietnam y la ASEAN del Instituto del Lejano Oriente de la Academia Rusa de Ciencias, declaró a la Agencia Vietnamita de Noticias que la exposición brindó a los visitantes rusos, especialmente a los jóvenes, una valiosa comprensión de las ricas tradiciones culturales de Vietnam y de sus dinámicos sectores creativos.

Las jóvenes residentes moscovitas Arina y Nastia señalaron que quedaron impresionadas por la oportunidad de experimentar de primera mano la cultura vietnamita, calificando las actividades de fascinantes y entretenidas.

El programa artístico paralelo, titulado “Hanoi – Ecos de mil años”, combinó elementos tradicionales y modernos mediante actuaciones de destacados artistas de Hanoi. El público disfrutó de expresiones artísticas vietnamitas distintivas como el canto ceremonial ca tru, reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial, además de interpretaciones de xam, cheo y chau van.

También se presentaron instrumentos tradicionales como el monocordio dan bau, la flauta de bambú y el laúd lunar dan nguyet, junto con piezas musicales contemporáneas que reflejan el dinamismo y la creatividad del Hanoi actual.

La Artista del Pueblo Thu Huyen, directora del Teatro Cheo de Hanoi, afirmó que el programa permitió a los artistas de la capital acercar el patrimonio cultural milenario de Hanoi al público moscovita, al tiempo que contribuye a los esfuerzos de Vietnam por promover su cultura a nivel mundial, en línea con la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.

Las “Jornadas de la Cultura de Hanoi en Moscú 2026” han contribuido a profundizar la histórica amistad entre Vietnam y Rusia, al tiempo que crean nuevas oportunidades de cooperación en cultura, educación, turismo e intercambios entre pueblos, fortaleciendo aún más los vínculos entre ambas capitales y naciones./.

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