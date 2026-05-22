Intercambio cultural entre Hanoi y Moscú abre una nueva etapa de cooperación bilateral

Moscú (VNA) - Las autoridades de Hanoi y Moscú inauguraron los “Días de la Cultura de Hanoi en Moscú 2026”, un evento de diplomacia cultural que busca fortalecer los vínculos de amistad y ampliar la cooperación entre las dos capitales.



La ceremonia contó con la presencia de la vicepresidenta del Comité del Partido Comunista en Hanoi y presidenta del Consejo Popular municipal, Phung Thi Hong Ha; el subdirector del Departamento de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Moscú, Vyacheslav Manuilov; representantes de la Embajada de Vietnam en Rusia, además de miembros de la comunidad vietnamita y numerosos ciudadanos rusos.



Durante la apertura, Phung Thi Hong Ha señaló que Hanoi aspira a acercar al público ruso e internacional la esencia cultural de Thang Long-Hanoi, una ciudad marcada por su herencia histórica, pero también por su dinamismo y creatividad. Asimismo, expresó su confianza en que estas actividades contribuyan a reforzar la asociación estratégica y la cooperación entre ambas capitales y países.



A su vez, Vyacheslav Manuilov recordó el éxito de los “Días de Moscú en Hanoi 2025” y afirmó que esta nueva edición dedicada a la capital vietnamita representa la continuidad de una colaboración cultural cada vez más sólida y efectiva.



Uno de los principales atractivos fue la exposición “Van Mieu-Quoc Tu Giam, la primera academia nacional de Vietnam (1076-2026)”, que repasó la historia de la educación y la cultura vietnamitas, además de rendir homenaje a los valores históricos y humanistas de Hanoi. La muestra también se organizó en conmemoración del 950 aniversario de la fundación del Templo de la Literatura.



El espacio expositivo presentó imágenes del Vietnam contemporáneo, piezas de artesanía tradicional y una réplica del tambor de bronce Dong Son, permitiendo además a los visitantes participar en actividades interactivas para descubrir de cerca la cultura vietnamita.



La investigadora Elena Pyltsina, del Centro de Estudios sobre Vietnam y ASEAN de la Academia de Ciencias de Rusia, destacó que la exposición brinda al público ruso, especialmente a niños y jóvenes, la oportunidad de conocer mejor la riqueza cultural y el espíritu creativo de Vietnam.



En paralelo, el espectáculo artístico “Hanoi, ecos de mil años” ofreció una combinación de música folclórica y contemporánea, con presentaciones de cantos tradicionales, acompañados por instrumentos tradicionales vietnamitas.



La artista Thu Huyen, directora del Teatro de Cheo de Hanoi, subrayó que el programa permitió difundir el arte tradicional vietnamita entre el público internacional y fortalecer la proyección cultural del país en el exterior.



La clausura de los “Días de la Cultura de Hanoi en Moscú 2026” dejó una impresión positiva entre los asistentes y reafirmó el papel de la cultura como puente para impulsar la cooperación entre Vietnam y Rusia en áreas como la educación, el turismo y los intercambios entre pueblos./.

VNA