Aceleran proyecto de Aeropuerto Internacional de Gia Binh de cara a APEC 2027

Bac Ninh, Vietnam (VNA) – El viceprimer ministro permanente de Vietnam, Pham Gia Tuc, inspeccionó el avance del proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Gia Binh y las obras de infraestructura conexas, incluyendo la ruta que conecta el aeródromo con Hanoi y la carretera de circunvalación n.º 4 en la región metropolitana de la capital, que atraviesa la provincia de Bac Ninh.



El subjefe del Gobierno describió el Aeropuerto Internacional de Gia Binh como un proyecto nacional clave que requiere un estricto cumplimiento de los plazos de construcción, especialmente porque se espera que entre en funcionamiento a tiempo para la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027. Varios proyectos asociados también se implementan mediante mecanismos especiales para cumplir con las principales tareas nacionales.



Gia Tuc instó a los inversores ylas autoridades locales a adoptar soluciones equilibradas para el reasentamiento, a fin de garantizar el avance de la construcción y, al mismo tiempo, salvaguardar la seguridad y los intereses de los residentes.



En relación con el proyecto de la carretera de circunvalación n.º 4, elogió la sólida coordinación entre las tres localidades involucradas, destacando que muchos componentes se han completado según lo previsto, lo que allana el camino para que la vía entre en funcionamiento en 2027 y contribuya al crecimiento socioeconómico regional.



Con respecto a la ruta que conecta el Aeropuerto Internacional de Gia Binh con Hanoi, llamó a los ministerios, agencias, localidades, inversionistas, consultores y contratistas para que intensifiquen la coordinación y resuelvan los obstáculos pendientes en la preparación del terreno y la construcción, a fin de mantener el proyecto en marcha.



Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de priorizar la seguridad laboral, la protección del medio ambiente y la prevención de incendios durante todo el proceso de ejecución, garantizando que los proyectos cumplan con los altos estándares de calidad, ingeniería, estética y sincronización propios de las grandes obras de infraestructura nacional.



En cuanto a los proyectos de construcción y transferencia relacionados, se ha completado la preparación del terreno en más de 82 hectáreas destinadas a la carretera de acceso directo al aeropuerto, y se están acelerando los proyectos de reasentamiento.



Se prevé que la construcción del tramo de Bac Ninh de la carretera de conexión con el aeropuerto comience a finales de mayo de 2026, una vez finalizados los trabajos preparatorios./.

VNA