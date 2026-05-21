Sociedad

Vietnam amplía investigación por presunta corrupción en empresa minera

Vietnam ha imputado a 24 personas por presunta corrupción, abuso de poder y mala gestión de bienes del Estado en el caso de la empresa minera Viet Trung.

Le Ngoc Hung, exvicepresidente del Comité Popular de la provincia de Lao Cai (Fuente: danviet.vn)
Le Ngoc Hung, exvicepresidente del Comité Popular de la provincia de Lao Cai (Fuente: danviet.vn)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam informó recientemente que imputó a 24 personas en relación con el caso ocurrido en la empresa minera Viet Trung (VTM) y otras entidades vinculadas.

Según la cartera, el Departamento de Investigación de Delitos de Corrupción, Economía y Contrabando continúa ampliando las pesquisas sobre presuntas “violaciones de las normas sobre gestión y uso de bienes del Estado que causan pérdidas y despilfarro; soborno; recepción de soborno; abuso de poder en el ejercicio de funciones públicas; abuso de influencia sobre personas con cargo público para obtener beneficios ilícitos; y falta de responsabilidad que causa daños a los bienes del Estado, organismos, organizaciones y empresas”, ocurridas en la citada compañía y unidades relacionadas.

En el marco de la ampliación de la investigación, la Agencia de Investigación Policial emitió decisiones para extender el caso penal, imputar formalmente a los acusados, aplicar medidas preventivas y realizar registros contra 24 personas.

Entre los imputados figuran Le Ngoc Hung, exvicepresidente del Comité Popular de la provincia de Lao Cai, y Do Truong Giang, exdirector del Departamento de Industria y Comercio de dicha localidad, ambos acusados de “abuso de poder en el ejercicio de funciones públicas”, conforme al apartado 1 del artículo 356 del Código Penal.

Además, otras 16 personas fueron imputadas por “violación de las normas sobre gestión y uso de bienes del Estado que causa pérdidas y despilfarro”, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 219 del Código Penal, mientras que los restantes enfrentan distintos cargos vinculados al caso.

Las autoridades vietnamitas continúan ampliando la investigación, recopilando pruebas y esclareciendo las conductas presuntamente delictivas de los acusados, así como examinando posibles beneficios ilícitos relacionados con el caso.

Paralelamente, se aplican medidas de embargo, incautación y bloqueo de bienes para garantizar, conforme a la ley, la recuperación de activos para el Estado./.

VNA
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