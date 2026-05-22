Sociedad

Vietnam recupera 28 conjuntos de restos de mártires en Laos durante temporada seca 2025-2026

Equipos militares de la provincia vietnamita de Quang Tri recuperaron 28 conjuntos de restos de mártires en Laos durante la temporada seca 2025-2026, reforzando además la amistad Vietnam-Laos.

En la ceremonia (Foto: VNA)
En la ceremonia (Foto: VNA)

Quang Tri, Vietnam (VNA) – El Comité Directivo de la provincia de Quang Tri para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires organizó este 21 de mayo una ceremonia de bienvenida para los Equipos 584 y 589 del Departamento Político del Comando Militar Provincial, tras concluir su misión en Laos durante la temporada seca 2025-2026.

En el marco de esta campaña, ambos equipos realizaron labores de inspección sobre el terreno, recopilación de información y recuperación de 28 conjuntos de restos de soldados caídos en las provincias laosianas de Savannakhet y Khammouane, contribuyendo significativamente a la campaña gubernamental de 500 días destinada a acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires.

Pese a las dificultades derivadas de la escasa información sobre los lugares de enterramiento, las complejas condiciones geográficas y el clima adverso, los oficiales y soldados de ambos equipos demostraron un alto sentido de responsabilidad, unidad y determinación, superando todos los obstáculos para cumplir con éxito la misión encomendada.

Además de las tareas de búsqueda, las unidades mantuvieron estrictamente la disciplina militar, mejoraron las instalaciones de sus campamentos y promovieron actividades de producción agrícola para mejorar las condiciones de vida de las tropas. Paralelamente, desarrollaron de manera efectiva labores de diplomacia de defensa y acercamiento comunitario, contribuyendo al fortalecimiento de la solidaridad especial y la amistad tradicional entre Vietnam y Laos.

En la ocasión, el Comité Directivo para la búsqueda, recuperación e identificación de restos de mártires de la Región Militar 4, junto con el comité directivo provincial, el Comando Militar y el Ministerio del Interior, entregaron obsequios y reconocimientos al personal de ambos equipos./.

VNA
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