Celebran homenaje póstumo y entierro de restos de mártires repatriados desde Laos

Nghe An, Vietnam (VNA) - Una ceremonia de homenaje póstumo y entierro de 80 restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas que sacrificaron sus vidas en Laos durante la guerra se celebró hoy en el Cementerio de Mártires de Nghi Loc, en la comuna de Dong Loc, provincia central de Nghe An.



Los restos fueron recuperados durante la campaña de búsqueda de la temporada seca 2025-2026 y posteriormente repatriados a Vietnam.



En la ceremonia, Phung Thanh Vinh, vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Nghe An y jefe del Comité Directivo provincial 515, afirmó que los sacrificios de los mártires simbolizan el heroísmo revolucionario y la solidaridad fiel y duradera entre los pueblos de Vietnam y Laos.



Subrayó que el Partido, el Estado, el pueblo y las fuerzas armadas de Vietnam recordarán y honrarán siempre las enormes contribuciones de los combatientes caídos que entregaron sus vidas por la causa revolucionaria.



El funcionario también expresó su profunda gratitud al Partido, el Gobierno y el pueblo de Laos, especialmente a las autoridades y habitantes de las provincias de Xiengkhouang, Vientián y Xaysomboun, por apoyar y proteger a los soldados voluntarios y expertos vietnamitas durante la guerra, así como por cuidar las tumbas de los mártires a lo largo de los años.

En la cita (Fuente: VNA)

Durante las últimas cuatro décadas, los equipos especiales de trabajo de los Gobiernos de Vietnam y Laos, junto con el Ministerio de Defensa de Vietnam, el Comando de la Región Militar 4 y la provincia de Nghe An, han coordinado estrechamente con las localidades laosianas para buscar y repatriar 12.897 restos de soldados voluntarios y expertos vietnamitas caídos en Laos.



De ellos, 1.680 restos han sido identificados por nombre y lugar de origen, mientras que 937 fueron entregados a las autoridades locales y a sus familias para su entierro en sus tierras natales.



En la ceremonia, los delegados ofrecieron flores e incienso en homenaje a los soldados caídos y expresaron su profunda gratitud por sus sacrificios, al tiempo que rindieron tributo a las familias de los mártires, a los veteranos heridos y enfermos, y a otras personas que prestaron servicios a la revolución./.

