Vietnam garantiza los derechos humanos y ciudadanos en entorno digital

Hanoi (VNA)- Con más de 85 millones de usuarios de Internet, alrededor de 79 millones de cuentas en redes sociales y más de 127 millones de suscripciones móviles activas, el ciberespacio vietnamita no solo impulsa la economía digital, sino que también constituye un área estratégica vinculada a la defensa, la seguridad y la protección de los derechos humanos y ciudadanos.



La aprobación de la Ley de Seguridad Cibernética 2025 por la Asamblea Nacional de la XV Legislatura, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026, se considera un paso significativo en el perfeccionamiento del marco legal de la seguridad en línea, demostrando la determinación del Partido y del Estado de construir un entorno digital seguro, saludable, estable y sostenible.



Según el Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad Pública, una de las novedades más destacadas de la Ley es el cambio de enfoque de “manejo y mitigación de las consecuencias” a “prevención proactiva, detección temprana e intervención temprana” ante las amenazas a la ciberseguridad.



Por primera vez, el concepto de “seguridad de datos” se establece como eje central de la política de seguridad cibernética. La Ley incorpora disposiciones para proteger datos personales, datos críticos y datos esenciales para la seguridad nacional; prohíbe estrictamente la recopilación, compra, venta o transferencia ilegal de datos personales; y aumenta la responsabilidad de las empresas de servicios digitales en la protección de la información de los usuarios y la seguridad de los datos en línea.



Asimismo, la Ley establece obligaciones de respuesta rápida para las plataformas digitales. Las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, Internet y redes sociales deben gestionar la información que infrinja la ley en un plazo máximo de 24 horas tras recibir una solicitud válida de la autoridad competente; en situaciones de emergencia relacionadas con la seguridad nacional, el plazo no excederá las 6 horas.



Esta disposición busca mejorar la prevención y el control de noticias falsas, fraudes en línea y actos que vulneren los derechos e intereses legítimos de individuos y organizaciones en el ciberespacio.



La Ley también introduce un marco legal inicial para la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías digitales emergentes; prohíbe el uso de IA o Deepfake para falsificar imágenes, voces o difundir información falsa con fines ilegales, reflejando un enfoque legislativo proactivo frente a los nuevos desafíos tecnológicos y reafirmando que el desarrollo tecnológico debe vincularse con la responsabilidad social y la protección de las personas en el entorno digital.



De manera consistente, la Ley de Seguridad Cibernética 2025 refuerza la protección de los derechos humanos y ciudadanos en línea, prohibiendo la recolección, compra y transferencia ilegal de datos personales, y fortaleciendo los mecanismos de protección frente a fraudes, suplantaciones de identidad, difamaciones y vulneraciones de los derechos legales de organizaciones y personas.



Para niños y grupos vulnerables, la Ley exige que las plataformas digitales y proveedores de servicios implementen medidas de protección adecuadas, detecten y bloqueen proactivamente contenidos nocivos que puedan afectar el desarrollo integral de los menores y usuarios vulnerables.



Tras la promulgación de la Ley, el 23 de marzo de 2026, el Primer Ministro aprobó el Programa “Protección y apoyo al desarrollo infantil en el entorno digital 2026-2030”, orientado a construir un ciberespacio seguro y saludable para los niños, mejorar sus competencias digitales y habilidades de autoprotección, y garantizar un acceso seguro y responsable a Internet.



Es importante subrayar que la Ley de Seguridad Cibernética 2025 no limita la libertad de expresión ni el derecho de acceso a información legal garantizados por la Constitución y la ley; solo regula los actos de difusión de información falsa, fraudes, difamación o actos que afecten la seguridad nacional y el orden social, alineándose con principios universales reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos.



Frente al incremento del crimen cibernético transnacional, Vietnam también impulsa activamente la cooperación internacional en seguridad digital.



La pronta ratificación de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Cibernética y la incorporación de normas compatibles en la Ley de Seguridad Cibernética 2025 reflejan la proactividad del país en la integración internacional y en la construcción de principios de gobernanza global del ciberespacio.



Para garantizar la efectiva implementación de la Ley, las autoridades deberán completar los textos legales complementarios, reforzar la divulgación y educación sobre seguridad cibernética, invertir en infraestructura técnica, desarrollar recursos humanos y mejorar la autonomía tecnológica.



Además, se debe fortalecer la “resiliencia digital” de la población, especialmente estudiantes, adultos mayores, comunidades remotas y grupos vulnerables, y ampliar la cooperación internacional en intercambio de información, respuesta a incidentes y combate a la delincuencia cibernética transnacional.



Con el lema “centrado en las personas, basado en la seguridad y orientado al desarrollo sostenible”, la Ley de Seguridad Cibernética 2025 se espera que contribuya a construir un ciberespacio vietnamita seguro, confiable, saludable y humano, al servicio de la construcción y defensa de la nación en la nueva era./.

VNA