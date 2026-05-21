Política

Vietnam participa en exposición internacional de defensa y seguridad en Eslovaquia

Una delegación del Ministerio de Defensa de Vietnam participó en la Exposición Internacional de Defensa y Seguridad IDEB 2026 celebrada en Bratislava, Eslovaquia

En la cita (Fuente: Embajada de Vietnam en Eslovaquia)
En la cita (Fuente: Embajada de Vietnam en Eslovaquia)

Hanoi (VNA) – Una delegación del Ministerio de Defensa de Vietnam, encabezada por el viceministro Pham Hoai Nam, realizó una visita de trabajo a Eslovaquia y participó en la Exposición Internacional de Defensa y Seguridad (IDEB 2026), por invitación del Ministerio de Defensa eslovaco.

La exposición, celebrada del 12 al 14 de mayo en Bratislava, reunió a más de 150 expositores de 17 países, que presentaron más de 250 productos y sistemas modernos de defensa y seguridad.

El evento es considerado una de las principales citas del sector de defensa en Europa Central y Oriental, centrada en la industria de defensa, la seguridad nacional y civil, así como en la cooperación internacional y militar.

Además de productos clave de defensa de Eslovaquia, como el obús autopropulsado de nueva generación ShKH EVA M3 6×6 y el sistema de mortero autopropulsado SAM120, la exposición también presentó tecnologías militares avanzadas de otros países, entre ellas el sistema de defensa aérea Barak MX de Israel, el vehículo blindado Patria AMV de Finlandia y el sistema antidrones Leonardo DRS M-MEP de Italia.

En el marco del evento, el viceministro vietnamita participó junto con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, y representantes de delegaciones internacionales en la ceremonia de corte de cinta para inaugurar oficialmente la exposición./.

VNA
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