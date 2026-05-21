ASEAN y Estados Unidos avanzan en nuevo plan de cooperación conjunta

Yakarta (VNA) - La 17ª reunión del Comité Conjunto de Cooperación ASEAN-Estados Unidos (JCC ASEAN-EE.UU.) se celebró recientemente en Yakarta, Indonesia, con la participación de la embajadora Ton Thi Ngoc Huong, jefa de la Misión Permanente de Vietnam ante la ASEAN, junto con representantes permanentes de los Estados miembros del bloque y del país norteamericano.

Durante el encuentro, la encargada de negocios interina de la Misión de Estados Unidos ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Joy Sakura, destacó que la ASEAN constituye uno de los socios más relevantes de Washington en la región del Indo-Pacífico.

La diplomática reafirmó el respaldo de Estados Unidos al papel central de la ASEAN y su compromiso de mantener una presencia activa y promover una cooperación sustancial a través de los mecanismos liderados por el bloque, con el objetivo de preservar la paz, la estabilidad y la prosperidad regional.

Asimismo, señaló como áreas prioritarias de cooperación la seguridad marítima, la estabilidad de las cadenas de suministro, la transformación digital, la aplicación de inteligencia artificial, el desarrollo de recursos humanos, la ciberseguridad, la lucha contra el fraude en línea y la respuesta a desastres naturales.

Los países miembros de la ASEAN y Estados Unidos valoraron positivamente la conclusión de todas las líneas de acción del Plan de Acción 2021-2025, contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación en los tres pilares de la Comunidad ASEAN. Ambas partes acordaron acelerar la elaboración del Plan de Trabajo para implementar la Declaración de Visión Conjunta ASEAN-EE.UU., con vistas al 50º aniversario de sus relaciones en 2027.

En el ámbito económico y comercial, reafirmaron su compromiso de impulsar una cooperación integral, moderna y sostenible, centrada en el comercio digital, la conectividad de las cadenas de suministro y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. También coincidieron en ampliar la colaboración en sectores como la economía digital, la inteligencia artificial, la tecnología verde, las energías renovables, los semiconductores, los minerales estratégicos y la manufactura avanzada.

Estados Unidos reiteró además su apoyo a la ASEAN en la implementación de la Ventanilla Única regional, el desarrollo de infraestructura digital, la conectividad energética mediante la Red Eléctrica ASEAN y el fortalecimiento de la resiliencia de las cadenas de suministro, así como de la seguridad energética y alimentaria.

Respecto a temas regionales e internacionales, la parte estadounidense actualizó la situación del conflicto en Medio Oriente y subrayó la importancia de garantizar la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación y aviación en el Mar del Este. Los países de la ASEAN expresaron preocupación por el impacto del conflicto en la economía y la seguridad energética regional, e instaron a las partes involucradas a promover el diálogo y buscar soluciones pacíficas.

En su intervención, la embajadora Ton Thi Ngoc Huong reafirmó la relevancia de la Asociación Estratégica Integral ASEAN-EE.UU. y destacó el amplio potencial de cooperación mutuamente beneficiosa en áreas como comercio, inversión, economía digital, nuevas tecnologías, energía, lucha contra los delitos cibernéticos, respuesta a desastres y desarrollo de recursos humanos.

La diplomática también informó sobre la celebración del Foro Futuro de la ASEAN, prevista del 8 al 10 de junio de 2026 en Hanoi, e invitó a representantes estadounidenses a participar en el evento./.

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