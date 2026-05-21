Vietnam celebrará por primera vez Semana de Arbitraje y Mediación

Hanoi (VNA) - Del 25 al 29 de mayo de 2026, el Centro Internacional de Arbitraje de Vietnam, en coordinación con la Asociación de Abogados del país, organizará por primera vez la Semana de Arbitraje y Mediación de Vietnam 2026, bajo el lema “Arbitraje y ADR: Alcanzando nuevas alturas”.

El programa se desarrollará simultáneamente en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, y marcará el primer foro de gran escala en Vietnam dedicado de manera especializada al arbitraje, la mediación y los métodos alternativos de resolución de disputas (ADR, por sus siglas en inglés).

La agenda incluirá ocho eventos principales y seis actividades de cooperación con socios estratégicos, con la participación prevista de más de 80 expertos nacionales e internacionales, representantes de organismos estatales, instituciones de arbitraje y mediación, miembros de la comunidad jurídica y más de mil 500 delegados.

Con una ampliación en contenidos, formatos y espacios de conexión, se espera que la Semana de Arbitraje y Mediación de Vietnam 2026 se consolide como una plataforma relevante de intercambio y cooperación para la comunidad vinculada a los ADR en Vietnam, así como entre el país indochino y socios regionales e internacionales.

En un contexto de creciente expansión y complejidad de las actividades comerciales y de inversión, la demanda de mecanismos eficaces, transparentes y confiables para la resolución de disputas adquiere cada vez mayor importancia.

Ante esta realidad, resulta especialmente necesario contar con un foro especializado, multidimensional y con alta capacidad de articulación que promueva el diálogo, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de la cooperación en materia de arbitraje, mediación y métodos alternativos de solución de controversias.

A través de esta iniciativa, los organizadores aspiran a impulsar el desarrollo profesional y sostenible del sistema de resolución alternativa de disputas, contribuyendo al mismo tiempo a elevar la calidad, eficiencia y transparencia de los mecanismos de solución de conflictos en el contexto de la integración económica internacional.

A largo plazo, se espera que el evento contribuya también a fortalecer la posición de Vietnam como un destino confiable para la resolución de disputas comerciales y de inversión en la región./.

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