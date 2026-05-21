Vietnam y Bangladesh buscan impulsar los lazos económicos

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam (MIC), en coordinación con la Embajada de Vietnam y la Asociación Empresarial de Vietnam en Bangladesh, organizó recientemente el Foro Empresarial y el evento de Conexión B2B 2026 en Dhaka.



Con la participación de casi 200 delegados, el evento tuvo como objetivo proponer medidas para fortalecer los vínculos económicos, ampliar el comercio y fomentar una cooperación práctica entre las empresas de ambos países.



En el foro, el embajador de Vietnam en Bangladesh, Nguyen Manh Cuong, destacó el desarrollo fructífero de las relaciones bilaterales durante los últimos 53 años, señalando que de comercio bidireccional ha superado de forma constante los 1,1 mil millones de dólares, a pesar de las interrupciones globales. Ambas partes buscan ahora elevar esta cifra a dos mil millones de dólares en los próximos años.



Al describir a Bangladesh como una de las economías más dinámicas del sur de Asia, con una fuerte demanda de importaciones y un entorno de inversión en mejora, el diplomático señaló que la cooperación aún no corresponde a su potencial.



Instó a las empresas vietnamitas a aumentar su presencia en Bangladesh, ampliar sus actividades comerciales y de inversión, y aprovechar mejor las oportunidades del mercado. También pidió mayores importaciones de productos bangladesíes para reducir el desequilibrio comercial y garantizar un comercio bilateral más sostenible.



Un representante de esta cartera informó sobre el desarrollo socioeconómico de Vietnam y su entorno empresarial, señalando que el comercio bilateral ha mantenido una tendencia de crecimiento positivo en los últimos años, con productos vietnamitas ganando gradualmente presencia en el mercado bangladesí.



Por su parte, Abdur Rahim Khan, secretario adjunto del Ministerio de Comercio de Bangladesh, elogió los impresionantes logros de Vietnam en la industria de procesamiento, exportaciones e integración internacional, calificándolo como un modelo de desarrollo exitoso en Asia.

Dio la bienvenida a la visita de la delegación vietnamita, considerándola un paso importante para impulsar una cooperación más sustantiva entre las comunidades empresariales de ambos países.

En la cita (Fuente: VNA)





Sugirió que Vietnam aumente las importaciones de productos clave de Bangladesh como patatas, frutas y otros productos agrícolas, mientras que expresó el interés de Bangladesh en importar más fertilizantes y productos industriales desde Vietnam. Mostró confianza en que el comercio bilateral seguirá creciendo con fuerza en el futuro.



En el foro, las empresas de ambos países participaron activamente en sesiones de conexión B2B, explorando oportunidades en comercio, distribución e inversión. Reuniones sectoriales celebradas los días 19 y 20 de mayo facilitaron intercambios más profundos y una cooperación práctica.



El evento conectó a más de 25 empresas vietnamitas de los sectores de agricultura, fertilizantes, maquinaria industrial, estructuras de acero, turismo médico, belleza y hospitalidad con más de 100 empresas bangladesíes, sirviendo como una plataforma eficaz de conexión empresarial.



Anteriormenteel embajador vietnamita se reunió con Khandakar Abdul Muktadir, ministro de Comercio, Industria y Textiles y Yute de Bangladesh, para discutir medidas destinadas a impulsar los lazos económicos bilaterales, incluida la aceleración de la firma de un Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA).



El diplomático destacó las reformas en curso de Vietnam y su profunda integración global, y señaló que la participación en más de 20 acuerdos de libre comercio ha contribuido a posicionar al país del sudeste asiático como un centro dinámico de manufactura y comercio en la región y el mundo.



Ambas partes acordaron reforzar la coordinación, promover la conexión empresarial y ampliar la cooperación en comercio e inversión, contribuyendo a profundizar las relaciones bilaterales en los próximos años./.