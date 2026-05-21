ILDEX Vietnam 2026 presenta innovaciones en ganadería y agroalimentación

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – La décima Exposición Internacional de Ganadería, Lácteos, Procesamiento de Carne y Acuicultura (ILDEX Vietnam 2026) se inauguró el 20 de mayo en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Saigón en Ciudad Ho Chi Minh.



El evento, de tres días de duración, está organizado conjuntamente por la empresa VNU Asia Pacific y la empresa tailandesa ITEC, y funciona como una plataforma para la creación de redes empresariales, el intercambio tecnológico y el intercambio de conocimientos en los sectores de la ganadería, la acuicultura y la industria alimentaria en Vietnam y el sudeste asiático.



En la ceremonia de apertura, la cónsul general de Tailandia en Ciudad Ho Chi Minh, Wiraka Moodhitaporn, describió a Vietnam como un actor clave en el mercado mundial de la ganadería. El país ocupa el primer lugar en la ASEAN y el sexto a nivel mundial en producción de carne de cerdo, representando alrededor del 3% de la producción global.



Según la diplomática, exposiciones como ILDEX Vietnam desempeñan un papel importante en la conexión entre expertos, inversores y socios comerciales, contribuyendo así al desarrollo agrícola de Vietnam y de la región del sudeste asiático.



Por su parte Panadda Kongma, vicepresidenta de negocios de VNU Asia Pacific, señaló que ILDEX Vietnam ha evolucionado más allá de una feria comercial convencional para convertirse en una plataforma regional que impulsa la conectividad empresarial y la innovación en la industria agroalimentaria.



La edición de este año reúne a más de 230 empresas y marcas de 25 países y territorios, incluidos China, Corea del Sur, Francia, la Unión Europea y América del Norte. Las exhibiciones se centran en la ganadería, la alimentación animal, la acuicultura, la tecnología de procesamiento de alimentos, soluciones para invernaderos, sistemas de riego, nutrición de cultivos y modelos de agricultura sostenible.



Kongma señaló que Vietnam se está posicionando cada vez más como un centro estratégico agroalimentario en el sudeste asiático gracias a su gran mercado, rápido crecimiento y capacidad para atraer inversión internacional.



Destaca que este es el primer año en que los organizadores introducen un pabellón nacional de Vietnam, con la participación de empresas líderes como Dabaco Group, Goovet, Travetco, Asia Veterinary, AVAC y SaigonVet, que presenta la capacidad de producción y suministro de la ganadería vietnamita a clientes y socios internacionales.



El exviceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Phung Duc Tien, afirmó que Vietnam está intensificando sus esfuerzos para desarrollar una agricultura sostenible, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la cooperación internacional para modernizar el sector.



Señaló que la industria ganadera aporta actualmente alrededor de una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) del sector agrícola y mantiene un crecimiento anual del 4 al 6%. En los últimos años, la producción ganadera de Vietnam ha pasado de pequeños modelos de cría a sistemas más concentrados e industrializados, mejorando gradualmente la posición del país en el mercado global.



Vietnam se encuentra ahora entre los principales países en términos de tamaño de los rebaños porcinos y avícolas, y se ha convertido en un importante centro de producción de alimentos para animales en el sudeste asiático, lo que sienta las bases para un desarrollo más moderno, bioseguro y sostenible en el futuro, añadió.



Además de las exposiciones de productos y tecnología, ILDEX Vietnam 2026 también incluye conferencias y seminarios centrados en la innovación tecnológica, la seguridad alimentaria, las cadenas de valor sostenibles y las tendencias de transformación verde en la agricultura./.

VNA