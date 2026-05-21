Vietnam impulsa biocombustible E10 con amplia compatibilidad vehicular



Hanoi (VNA) – La gasolina E10 es compatible con más del 90% de los vehículos actualmente en circulación, no requiere modificaciones en el motor y puede reducir significativamente las emisiones contaminantes, según un proyecto de resolución del Gobierno.



Según el borrador, elaborado por el Ministerio de Industria y Comercio y actualmente abierto a consulta, la gasolina E5 llegó a representar alrededor del 40% del mercado, pero desde entonces ha descendido al 15–20% debido a la reducida diferencia de precio con la gasolina mineral y a las persistentes preocupaciones de los consumidores.



Esta cartera señaló que se necesitan políticas más firmes, incentivos de precios más claros y campañas de comunicación pública ampliadas para impulsar el consumo de biocombustibles.



Desde el punto de vista técnico, el etanol E100 contiene alrededor de un 34,7% de oxígeno y tiene un alto índice de octano de aproximadamente 108 RON, lo que permite una combustión más eficiente. Los estudios también muestran que el E10 puede reducir las emisiones de monóxido de carbono (CO) entre un 20–30% y las emisiones de hidrocarburos (HC) entre un 10–20% en comparación con la gasolina convencional.



El ministerio estimó que la demanda mensual de etanol E100 utilizado en la mezcla de gasolina E5 y E10 se sitúa actualmente entre 92.000 y 100.000 metros cúbicos, mientras que la producción nacional es de solo unos 25.000 metros cúbicos al mes. Si las plantas existentes amplían su capacidad y varios proyectos suspendidos reanudan operaciones, la oferta total podría aumentar hasta unos 44.000 metros cúbicos mensuales, aún insuficientes para satisfacer la demanda.



Vietnam cuenta actualmente con seis plantas de etanol E100 con una capacidad total de diseño de 500.000–600.000 metros cúbicos al año, pero las tasas de utilización real se sitúan solo entre el 30–40%. Como resultado, se prevé que el país continúe importando alrededor de 75.000 metros cúbicos de etanol E100 al mes durante al menos otro año para apoyar la mezcla de biocombustibles.



En cuanto a la infraestructura, a finales de marzo, 12 de los 26 principales distribuidores de combustibles habían invertido en estaciones de mezcla de biocombustibles. Otras nueve empresas están esperando licencias para proyectos con una capacidad combinada de más de 260.000 metros cúbicos al mes. Una vez aprobados, la capacidad total de mezcla de E10 a nivel nacional se espera que supere los 1,15 millones de metros cúbicos mensuales.



El borrador también señaló que la transición de la gasolina mineral RON95 al E10 RON95 no requerirá tanques de almacenamiento adicionales, aunque las empresas deberán actualizar los sistemas existentes para adaptarlos a las características de los biocombustibles.



Durante la transición, las empresas pueden optar por vaciar y limpiar completamente los sistemas de almacenamiento antes de introducir el E10 para garantizar el cumplimiento de las normas de combustible, o bien mezclar directamente el E10 en tanques que contengan alrededor de un 20% de gasolina mineral para ahorrar tiempo y costes. Sin embargo, esta última opción podría provocar que el contenido de etanol caiga por debajo de los estándares durante los primeros 15 días.



Según el ministerio, Vietnam ya cuenta con una base para la implementación del E10, incluyendo una red nacional de distribución de E5, sistemas de mezcla existentes en los que han invertido varios distribuidores de combustibles y ventas piloto de E10 lanzadas en varias localidades desde agosto de 2025. Sin embargo, una implementación más amplia aún requerirá mayores esfuerzos para abordar cuellos de botella relacionados con infraestructura, suministro de etanol, precios y políticas de apoyo./.





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