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Vietnam busca desarrollar recursos humanos en campo de energía atómica

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung firmó la Decisión No. 893/QD-TTg por la que se aprueba el Proyecto “Formación, capacitación y desarrollo de recursos humanos para la gestión estatal, la investigación, el desarrollo, la aplicación y el apoyo técnico en el campo de la energía atómica”.

Médicos del Hospital Cho Ray (Ciudad Ho Chi Minh) y del Hospital General Vinh Long (provincia de Vinh Long) supervisan el funcionamiento de un sistema de radioterapia con acelerador lineal para el tratamiento del cáncer. (Fuente: VNA)
Médicos del Hospital Cho Ray (Ciudad Ho Chi Minh) y del Hospital General Vinh Long (provincia de Vinh Long) supervisan el funcionamiento de un sistema de radioterapia con acelerador lineal para el tratamiento del cáncer. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El viceprimer ministro Ho Quoc Dung firmó la Decisión No. 893/QD-TTg por la que se aprueba el Proyecto “Formación, capacitación y desarrollo de recursos humanos para la gestión estatal, la investigación, el desarrollo, la aplicación y el apoyo técnico en el campo de la energía atómica”.

El objetivo general del proyecto es capacitar y desarrollar recursos humanos para la gestión estatal, la investigación - el desarrollo, el apoyo técnico y la aplicación de la energía atómica, garantizando la cantidad suficiente, una estructura razonable y la calidad necesaria con vistas a satisfacer las necesidades y garantizar la seguridad radiológica y nuclear.
El objetivo específico del proyecto para 2030 es lograr que el 100% del personal de gestión estatal en el ámbito de la energía atómica, tanto a nivel central como local, esté capacitado y cualificado para desempeñar las tareas relacionadas con la seguridad radiológica y nuclear, así como con la aplicación de la energía atómica.

En consecuencia, se formará un equipo de personal de investigación altamente cualificado, capaz de absorber, dominar, transferir y desarrollar tecnología en el campo de la energía atómica y al servicio del despliegue de la energía nuclear y la ampliación de la aplicación de la radiación y los isótopos radiactivos en los sectores socioeconómicos.

Además, se creará una plantilla para operar de manera segura y efectiva reactores nucleares de investigación al servicio de la investigación científica, la capacitación y la producción de isótopos radiactivos.

Para 2035, se desarrollará una fuerza laboral capaz de dominar la tecnología de aplicación de la radiación y los isótopos radiactivos en la salud, la industria, la agricultura, el medio ambiente y otros sectores económicos y técnicos.

La visión para 2050 es que el personal de la gestión estatal, tanto a nivel central como local, reciba formación y desarrollo profesional periódicos, posea la capacidad suficiente para desempeñar sus funciones, como contribución al desarrollo socioeconómico.

El personal de los organismos nacionales de seguridad radiológica y nuclear tendrá capacidad suficiente para evaluar, autorizar, inspeccionar y responder a incidentes que involucren todo tipo de reactores nucleares, incluidos los reactores nucleares de gran capacidad y los pequeños reactores nucleares modulares; lo que garantizará la capacidad de coordinar las estrategias nacionales en materia de seguridad radiológica y nuclear.

Según el proyecto, los objetos destinatarios de la capacitación y el desarrollo profesional incluyen personal de gestión estatal: el de la agencia nacional de seguridad radiológica y nuclear; de Ministerios y agencias centrales que ejercen la gestión estatal en el ámbito de la energía atómica y personal a nivel local.

Mientras, el personal de investigación, desarrollo y asistencia técnica procede de organizaciones públicas de ciencia y tecnología y unidades de servicio público que operan en el ámbito de la energía atómica; entre otros aspectos./.

VNA
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Resolución 70: Seguridad energética

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