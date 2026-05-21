Política

Vietnamitas en Rusia celebran aniversario del Presidente Ho Chi Minh

El Consulado General de Vietnam en la ciudad rusa de Vladivostok llevó a cabo recientemente un acto conmemorativo al 136 aniversario del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890- 2026), con la participación de numerosos residentes connacionales en el país euroasiático.

Delegados ofrecen flores para rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su estatua en la ciudad rusa de Vladivostok. (Fuente: VNA)
Delegados ofrecen flores para rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su estatua en la ciudad rusa de Vladivostok. (Fuente: VNA)

Vladivostok, Rusia (VNA) El Consulado General de Vietnam en la ciudad rusa de Vladivostok llevó a cabo recientemente un acto conmemorativo al 136 aniversario del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890- 2026), con la participación de numerosos residentes connacionales en el país euroasiático.

Al intervenir en el evento, el cónsul general Nguyen Viet Kien enfatizó que la vida del Presidente Ho Chi Minh es un brillante símbolo de patriotismo y el espíritu de voluntad de independencia nacional y aspiración a la libertad para todos los pueblos.

El líder vietnamita dedicó toda su vida a la causa de la liberación nacional y dejó así un legado de pensamiento y cultura que trasciende el tiempo, haciendo hincapié en la paz, la justicia y la solidaridad entre los pueblos, reiteró.

El nombre y la trayectoria del Presidente Ho Chi Minh han trascendido las fronteras de Vietnam, convirtiéndose en una poderosa fuente de inspiración para los movimientos de liberación nacional de los pueblos oprimidos de todo el mundo, afirmó.

Al mismo tiempo, destacó los valores perdurables en su pensamiento sobre la autodeterminación, la aspiración a la paz y la amistad entre las naciones.

Al referirse a las relaciones entre Vietnam y Rusia, el funcionario informó que el Presidente Ho Chi Minh fue quien sentó las primeras bases y cultivó diligentemente la amistad leal e inquebrantable entre los dos países.

La ciudad de Vladivostok ocupa un lugar especial en la trayectoria revolucionaria del héroe vietnamita, pues la visitó en tres ocasiones durante su viaje en busca de una manera de salvar al país y la realización de actividades revolucionarias, apuntó.

La estatua del Presidente Ho Chi Minh en Vladivostok no es solo un símbolo de respeto hacia el gran líder de la nación vietnamita, sino también un símbolo palpable de la amistad perdurable entre los pueblos, comentó.

En el evento, Nguyen Viet Kien también reconoció y evaluó altamente las contribuciones de la comunidad de vietnamitas en el Extremo Oriente ruso en las tareas de preservación de la identidad nacional, solidaridad, apoyo mutuo y fortalecimiento de los nexos entre ambas naciones.

En la ocasión, el Consulado General de Vietnam en Vladivostok, en coordinación con la Universidad Federal del Lejano Oriente, organizó la entrega de premios del concurso “XXIII Olimpiada de Lengua Vietnamita”./.

VNA
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