Asamblea Nacional de Vietnam impulsa políticas para minorías étnicas

Hanoi (VNA) El Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional de Vietnam necesita seguir de cerca la situación en las zonas de minorías étnicas y montañosas; fortalecer los vínculos con las localidades y proponer soluciones adecuadas para consolidar la unidad entre los pueblos, mantener la estabilidad política y social y garantizar la defensa y la seguridad nacionales.



Así lo reiteró hoy el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, durante un encuentro de trabajo con los miembros permanentes del Consejo de Asuntos Étnicos (CAE) sobre las tareas principales en 2026 y periodo 2026-2031.



La agencia debe renovar las tareas de coordinación y aprender de la situación para asesorar al Partido y Estado las adecuadas políticas étnicas, enfatizó, al mismo tiempo, comentó que para reafirmar la posición y el papel del CAE, resulta necesario afirmar los resultados y la eficacia de su labor.



Al aclarar la gran carga de trabajo y las elevadas exigencias, el líder parlamentario subrayó que el Consejo debe adoptar una forma de trabajo más ágil, científica y efectiva, con plazos definidos, resultados tangibles y responsables claramente identificados.



En lo que respecta a las tareas clave para 2026 y todo el mandato, instó a continuar innovando su pensamiento en la elaboración de leyes, mejorar la calidad de la inspección de los proyectos jurídicos, ordenanzas y resoluciones, especialmente aquellos contenidos que tengan un impacto significativo en la vida de las minorías étnicas y las personas que viven en zonas montañosas.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y delegados. (Fuente: VNA)

También hizo hincapié en la importancia de ser activo y tener planes concretos para el despliegue de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y la Conclusión N.º 236 de fecha 15 de enero de 2026 del Secretariado del Comité Central del Partido sobre la continuación de fortalecer y renovar el trabajo de movilización de masas del Partido en las zonas de minorías étnicas, entre otros aspectos.



Con base en la Resolución N° 22/2026/QH16, adoptada en el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de XVI Legislatura, el comité permanente del CAE, teniendo en cuenta la situación práctica, seleccionará las formas de supervisión adecuadas y se centrará en organizar actividades en 2026, especialmente inspeccionar la aplicación de la Constitución, las leyes y las resoluciones en materia de asuntos étnicos, comentó.



Asimismo, resulta necesario revisar periódicamente los documentos legales relacionados con las políticas étnicas, recomendó.



En lo que respecta a la promoción de la transformación digital y la aplicación de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial en las operaciones, destacó que esto ayuda a reducir el tiempo de tramitación de documentos, disminuir la presión administrativa y crear las condiciones para que los funcionarios públicos dediquen más tiempo a mejorar la calidad de la elaboración de leyes.



Los miembros del Consejo, funcionario y trabajadores de la Asamblea Nacional deben utilizar de forma proactiva y eficaz las plataformas digitales, las herramientas, la inteligencia artificial y otras herramientas de apoyo, exigió.



De cara al futuro, deben investigar y desarrollar un software o aplicación independiente sobre grupos étnicos, integrado en la plataforma Asamblea Nacional la versión 2.0, sugirió. Al lanzar la aplicación 2.0, además de las prioridades ya establecidas, resulta necesario incorporar un enfoque en las políticas étnicas, detalló.



Por otro lado, enfatizó en la necesidad de seguir innovando sus métodos de trabajo, mejorar la eficiencia y la calidad de su labor, llevar a cabo eficazmente el trabajo de construcción del Partido y prestar atención a la formación y capacitación de los cuadros, garantizando un nivel profesional y especializado./.