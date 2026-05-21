Política

Asamblea Nacional de Vietnam impulsa políticas para minorías étnicas

El Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional de Vietnam necesita seguir de cerca la situación en las zonas de minorías étnicas y montañosas; fortalecer los vínculos con las localidades y proponer soluciones adecuadas para consolidar la unidad entre los pueblos, mantener la estabilidad política y social y garantizar la defensa y la seguridad nacionales.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El Consejo de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional de Vietnam necesita seguir de cerca la situación en las zonas de minorías étnicas y montañosas; fortalecer los vínculos con las localidades y proponer soluciones adecuadas para consolidar la unidad entre los pueblos, mantener la estabilidad política y social y garantizar la defensa y la seguridad nacionales.

Así lo reiteró hoy el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, durante un encuentro de trabajo con los miembros permanentes del Consejo de Asuntos Étnicos (CAE) sobre las tareas principales en 2026 y periodo 2026-2031.

La agencia debe renovar las tareas de coordinación y aprender de la situación para asesorar al Partido y Estado las adecuadas políticas étnicas, enfatizó, al mismo tiempo, comentó que para reafirmar la posición y el papel del CAE, resulta necesario afirmar los resultados y la eficacia de su labor.

Al aclarar la gran carga de trabajo y las elevadas exigencias, el líder parlamentario subrayó que el Consejo debe adoptar una forma de trabajo más ágil, científica y efectiva, con plazos definidos, resultados tangibles y responsables claramente identificados.

En lo que respecta a las tareas clave para 2026 y todo el mandato, instó a continuar innovando su pensamiento en la elaboración de leyes, mejorar la calidad de la inspección de los proyectos jurídicos, ordenanzas y resoluciones, especialmente aquellos contenidos que tengan un impacto significativo en la vida de las minorías étnicas y las personas que viven en zonas montañosas.

vnanet-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-voi-thanh-vien-thuong-truc-hoi-dong-dan-toc-cua-quoc-hoi-anh-ttxvn.jpg
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y delegados. (Fuente: VNA)

También hizo hincapié en la importancia de ser activo y tener planes concretos para el despliegue de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y la Conclusión N.º 236 de fecha 15 de enero de 2026 del Secretariado del Comité Central del Partido sobre la continuación de fortalecer y renovar el trabajo de movilización de masas del Partido en las zonas de minorías étnicas, entre otros aspectos.

Con base en la Resolución N° 22/2026/QH16, adoptada en el primer período de sesiones de la Asamblea Nacional de XVI Legislatura, el comité permanente del CAE, teniendo en cuenta la situación práctica, seleccionará las formas de supervisión adecuadas y se centrará en organizar actividades en 2026, especialmente inspeccionar la aplicación de la Constitución, las leyes y las resoluciones en materia de asuntos étnicos, comentó.

Asimismo, resulta necesario revisar periódicamente los documentos legales relacionados con las políticas étnicas, recomendó.

En lo que respecta a la promoción de la transformación digital y la aplicación de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial en las operaciones, destacó que esto ayuda a reducir el tiempo de tramitación de documentos, disminuir la presión administrativa y crear las condiciones para que los funcionarios públicos dediquen más tiempo a mejorar la calidad de la elaboración de leyes.

Los miembros del Consejo, funcionario y trabajadores de la Asamblea Nacional deben utilizar de forma proactiva y eficaz las plataformas digitales, las herramientas, la inteligencia artificial y otras herramientas de apoyo, exigió.

De cara al futuro, deben investigar y desarrollar un software o aplicación independiente sobre grupos étnicos, integrado en la plataforma Asamblea Nacional la versión 2.0, sugirió. Al lanzar la aplicación 2.0, además de las prioridades ya establecidas, resulta necesario incorporar un enfoque en las políticas étnicas, detalló.

Por otro lado, enfatizó en la necesidad de seguir innovando sus métodos de trabajo, mejorar la eficiencia y la calidad de su labor, llevar a cabo eficazmente el trabajo de construcción del Partido y prestar atención a la formación y capacitación de los cuadros, garantizando un nivel profesional y especializado./.

VNA
#Asamblea Nacional de Vietnam #situación #zonas de minorías étnicas y montañosas #Consejo de Asuntos Étnicos
Seguir VietnamPlus

Elecciones Legislativas

Noticias relacionadas

Vietnam promueve estrategia de asuntos étnicos

Vietnam promueve estrategia de asuntos étnicos

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, emitió la Directiva N.º 19/CT-TTg, el 12 de mayo de 2026, sobre la implementación de la Estrategia de Asuntos Étnicos hasta 2030, con visión a 2045, la cual establece numerosas tareas y soluciones clave destinadas a promover el desarrollo integral en las zonas montañosas y pobladas por minorías étnicas.

Impulsa Vietnam estrategia de asuntos étnicos hacia 2030 con visión a 2045. Foto ilustrativa: VNA

Impulsa Vietnam estrategia de asuntos étnicos hacia 2030 con visión a 2045

El Gobierno de Vietnam emitió una nueva directiva orientada a intensificar la implementación de la Estrategia de Asuntos Étnicos hasta 2030, con visión hacia 2045, con el objetivo de elevar de manera integral la vida de las minorías étnicas y reducir las brechas de desarrollo en las zonas montañosas.

Ver más

Los ingenieros del Centro para la Transformación Digital (Departamento de Ciencia y Tecnología de la provincia de Khanh Hoa) tienen la tarea de garantizar la ciberseguridad.

Vietnam garantiza los derechos humanos y ciudadanos en entorno digital

Con más de 85 millones de usuarios de Internet, alrededor de 79 millones de cuentas en redes sociales y más de 127 millones de suscripciones móviles activas, el ciberespacio vietnamita no solo impulsa la economía digital, sino que también constituye un área estratégica vinculada a la defensa, la seguridad y la protección de los derechos humanos y ciudadanos.

Delegados ofrecen flores para rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su estatua en la ciudad rusa de Vladivostok. (Fuente: VNA)

Vietnamitas en Rusia celebran aniversario del Presidente Ho Chi Minh

El Consulado General de Vietnam en la ciudad rusa de Vladivostok llevó a cabo recientemente un acto conmemorativo al 136 aniversario del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890- 2026), con la participación de numerosos residentes connacionales en el país euroasiático.

Vietnam e India refuerzan su cooperación en materia de defensa

Vietnam e India refuerzan su cooperación en materia de defensa

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, llamó a fortalecer y hacer más efectiva la cooperación en materia de defensa entre Vietnam e India durante un encuentro en Hanoi con el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh.