ASEAN reafirma su cooperación en defensa y compromiso con la seguridad regional

Hanoi (VNA) - Vietnam tuvo una participación destacada en la 23ª Reunión de los Comandantes de las Fuerzas de Defensa de los países de la ASEAN (ACDFM-23), celebrada la mañana del 21 de mayo en formato virtual bajo el lema “Juntos garantizamos nuestro futuro”.



La delegación vietnamita estuvo encabezada desde Hanoi por el general Nguyen Tan Cuong, miembro de la Comisión Militar Central, jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa.



La reunión fue presidida por el general Romeo S. Brawner Jr., jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Filipinas, quien subrayó en su discurso inaugural que el lema del encuentro refleja la creciente interconexión de los desafíos de seguridad y la necesidad de respuestas coordinadas en la región.



Señaló que la paz, la estabilidad y la resiliencia regional solo pueden mantenerse mediante la cooperación, la confianza y la responsabilidad compartida, destacando además la importancia de una cooperación de defensa sostenible entre los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En su intervención, el general Nguyen Tan Cuong valoró positivamente el lema de la reunión, al considerar que refleja el espíritu de solidaridad y desarrollo conjunto, orientado a la construcción de una Comunidad de la ASEAN próspera y proactiva frente a los desafíos presentes y futuros.



Asimismo, señaló que el encuentro constituye una oportunidad para intercambiar medidas destinadas a impulsar la cooperación en el marco del ACDFM.



En cuanto a las orientaciones de cooperación futura, propuso reforzar la solidaridad y el papel central de la ASEAN en la arquitectura de seguridad regional; consolidar la confianza estratégica entre las fuerzas de defensa; promover una cooperación sustantiva frente a los desafíos de seguridad no tradicionales; impulsar la colaboración en el ámbito de las nuevas tecnologías; y fortalecer la educación, la formación y los intercambios militares, especialmente entre oficiales jóvenes, con el fin de reforzar el entendimiento mutuo y la amistad entre los ejércitos de la ASEAN.



Nguyen Tan Cuong reafirmó que el Ejército Popular de Vietnam continuará contribuyendo de manera activa y responsable a una ASEAN unida, dinámica, adaptable y preparada para el futuro.



En cuanto a la situación regional, reiteró la postura constante de Vietnam sobre el Mar del Este, basada en la resolución pacífica de las disputas, el respeto a la independencia, soberanía e intereses legítimos de los países, y el cumplimiento del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Además, respaldó la implementación plena y efectiva de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y acogió con satisfacción los esfuerzos para alcanzar un Código de Conducta (COC) sustantivo y eficaz conforme al derecho internacional.



Asimismo, informó que Vietnam organizará en 2026 la tercera Exposición Internacional de Defensa y el torneo ampliado de voleibol masculino de los ejércitos de la ASEAN, expresando su deseo de contar con el apoyo y la participación activa de los países miembros para fortalecer la solidaridad y la cooperación entre las fuerzas armadas de la región.



La reunión aprobó el Plan de Actividades de dos años de las fuerzas armadas de la ASEAN para el período 2026-2028, así como una declaración conjunta titulada “Juntos garantizamos nuestro futuro”.



Al cierre del encuentro, Filipinas traspasó la presidencia del ACDFM-24 a Singapur./.

VNA