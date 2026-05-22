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Actualidad: Vietnam y el mundo homenajean a Ho Chi Minh en el 136 aniversario de su natalicio

Vietnam y comunidades internacionales rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh con ceremonias y actividades culturales que destacaron su legado de paz, independencia y solidaridad.

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Estás escuchando las noticias destacadas de la semana de la Agencia Vietnamita de Noticias. A continuación, presentamos los eventos seleccionados del 15 al 21 de mayo de 2026.​

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· Vietnam y Cuba estrechan lazos históricos con nuevos proyectos de cooperación

· Premio VinFuture 2026 rompe récord de nominaciones internacionales

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