Sociedad

Festival vegetariano y ceremonias budistas marcarán el Vesak 2570 en Hue

La ciudad de Hue celebra el Vesak 2570 con faroles de loto en el río Huong, ceremonias budistas y un festival vegetariano con más de 100 platos tradicionales.

Dos de las siete flores de loto fueron lanzadas al río Perfume en la ciudad de Hue, como parte de los preparativos para la celebración del cumpleaños de Buda (calendario budista 2570). Foto: VNA
Dos de las siete flores de loto fueron lanzadas al río Perfume en la ciudad de Hue, como parte de los preparativos para la celebración del cumpleaños de Buda (calendario budista 2570). Foto: VNA

Hue, Vietnam (VNA) - La filial de la Sangha Budista de Vietnam (SBV) en la ciudad central de Hue celebró hoy una ceremonia para instalar siete grandes faroles de loto en el río Huong (Perfume), en el barrio de Thuan Hoa, como parte de las actividades con motivo del Vesak del año 2570 del calendario budista.

La ceremonia de encendido de los siete faroles, dedicada a oraciones por la paz y la prosperidad nacional, se llevará a cabo la noche del 24 de mayo, marcando el inicio oficial de las celebraciones del Vesak en Hue. Las siete flores de loto simbolizan los siete pasos de loto asociados al nacimiento de Buda.

Como parte del programa del Vesak 2570, la filial de la SBV en Hue organizará diversas actividades, entre ellas ceremonias de recitación de escrituras en la pagoda Tu Dam, una exposición cultural budista en el Centro Cultural Lieu Quan, ofrendas florales y visitas a cementerios de mártires, así como iniciativas de caridad y apoyo social a familias en situación de vulnerabilidad.

La ceremonia principal del Vesak está prevista para el 31 de mayo e incluirá un desfile de vehículos decorados con flores y un festival de linternas flotantes en el sitio arqueológico de Nghinh Luong Dinh, en la orilla norte del río Huong.

Uno de los eventos más destacados de este año será el festival de comida vegetariana, que se celebrará del 28 al 29 de mayo en la calle peatonal Nguyen Dinh Chieu, en el barrio de Thuan Hoa.

El festival contará con 56 puestos y alrededor de 100 platos vegetarianos preparados por hoteles, restaurantes y pagodas de Hue y otras localidades, con la expectativa de atraer a más de 5.000 visitantes.

Con una cuidada preparación y un equilibrio entre sabor, color y valor nutricional, el evento busca ofrecer a los asistentes una experiencia culinaria que destaque la singular gastronomía vegetariana de Hue.

De acuerdo con el comité organizador del Festival de Hue 2026, la cocina vegetariana no solo representa una tradición alimentaria, sino también una filosofía de vida humanista y compasiva que promueve la armonía entre las personas y la naturaleza.

A través de platos elaborados con esmero, los visitantes podrán apreciar valores culturales tradicionales, la paz interior y mensajes de vida ecológica y sostenible, cada vez más presentes en la comunidad.

Todos los fondos recaudados mediante donaciones se destinarán a programas de caridad y bienestar social, incluyendo apoyo a familias desfavorecidas, estudiantes de bajos recursos y grupos vulnerables de la localidad.

Los organizadores señalaron que la iniciativa busca difundir el espíritu de solidaridad y compasión, promoviendo las arraigadas tradiciones humanitarias del país y los profundos valores que encarna el festival de comida vegetariana./.

VNA
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Resolución 80

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