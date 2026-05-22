Vietnam desmantela una red de transmisión ilegal de fútbol vinculada a apuestas en línea

Hung Yen, Vietnam (VNA) - Las autoridades vietnamitas desarticularon una red dedicada a la transmisión ilegal de partidos de fútbol y a la promoción de apuestas en línea, con la imputación de 23 personas vinculadas a la operación de sitios web como CakhiaTV, RakhoiTV y CaheoTV.



Entre el 15 y el 21 de mayo, la Policía de la provincia de Hung Yen, en coordinación con el Departamento de Ciberseguridad y Prevención de Delitos de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad Pública, llevó a cabo operativos simultáneos en varias provincias y ciudades del país, incluidas Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh, Gia Lai, Tay Ninh, Nghe An, Ha Tinh, Thanh Hoa y Vinh Phuc.



De acuerdo con las investigaciones preliminares, la organización era encabezada por Do Van Ch., nacido en 1995 y oriundo de la provincia de Phu Tho. La red operaba desde inicios de 2024 mediante un sistema cerrado y sofisticado, basado principalmente en plataformas digitales, para vulnerar derechos de transmisión de importantes torneos internacionales y organizar actividades de apuestas ilegales.



Los sitios web utilizaban comentaristas conocidos en redes sociales bajo seudónimos como “Giang A Pho”, “Giang A Lu”, “Giang A Loi”, “Giang A Pao” y “Giang A Cay”, con el objetivo de atraer audiencias y promocionar servicios de apuestas deportivas.



Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad incautaron 28 computadoras de alto rendimiento, 18 equipos especializados para transmisiones en directo, 46 teléfonos inteligentes y numerosos dispositivos de conexión a Internet de alta velocidad. Además, bloquearon 27 cuentas bancarias con más de 10 mil millones de dongs (cerca de 380 mil dólares), junto con varios vehículos de lujo.



Según las confesiones de los detenidos, las retransmisiones ilegales se centraban en competiciones de gran audiencia como la Premier League inglesa, la UEFA Champions League, La Liga, la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1, siendo el campeonato inglés el más afectado. Las autoridades señalaron además que el grupo preparaba un plan para emitir ilegalmente el Mundial de la FIFA 2026 antes de ser desarticulado.



La Policía de Hung Yen mantiene abierta la investigación y continúa la búsqueda de otros implicados en la red./.

VNA