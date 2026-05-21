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Piden perfeccionar proyecto estratégico para desarrollo de tecnología cuántica en Vietnam

El Gobierno de Vietnam impulsa el desarrollo de la tecnología cuántica como estrategia nacional para la innovación, la seguridad digital y la competitividad económica.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

​Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, instó a perfeccionar el proyecto “Investigación, aplicación y desarrollo de la tecnología cuántica al servicio del desarrollo socioeconómico, la defensa y la seguridad nacional”, al presidir hoy una reunión del órgano permanente del Comité Directivo Central para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.

En la reunión participaron el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu, junto a otros dirigentes del Partido, del Estado y del Comité Directivo, así como representantes de institutos de investigación, universidades y grupos empresariales.

Tras escuchar los informes y debates, To Lam, jefe del dicho Comité Directivo, reconoció el esfuerzo de los organismos competentes en el estudio de las nuevas tendencias tecnológicas globales y en la formulación inicial de orientaciones y soluciones. No obstante, subrayó que se trata de un ámbito nuevo, complejo y de rápida evolución, estrechamente vinculado a la seguridad nacional, la transformación digital y la competitividad a largo plazo, por lo que requiere un análisis más profundo y sistemático para completar el proyecto con visión estratégica y garantizar la autonomía del país.

El dirigente enfatizó que la tecnología cuántica debe considerarse una cuestión estratégica nacional, no solo un campo de investigación científica. En este sentido, señaló la necesidad de integrarla en la implementación de la Resolución 57 del Buró Político y en la estrategia de desarrollo del país en la nueva era, en conexión con la seguridad de datos, la industria de semiconductores, la inteligencia artificial y la tecnología espacial. Advirtió que, sin esta articulación, la tecnología cuántica podría convertirse en un programa costoso con escasa aplicación práctica.

To Lam insistió en la importancia de un enfoque equilibrado: avanzar con determinación, pero sin precipitación; evitar el formalismo, las modas y la inversión dispersa. Vietnam, afirmó, debe elegir un camino adecuado a sus condiciones, desarrollar capacidades reales de manera progresiva y centrarse en áreas con alto potencial de impacto, bajo el principio de “avanzar primero en la conciencia, consolidar la base y actuar con precisión”.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la cita (Fuente: VNA)

En cuanto a las prioridades, destacó la necesidad de garantizar la seguridad y la soberanía digital nacional, así como de impulsar una cooperación internacional selectiva y efectiva que refuerce la autonomía tecnológica, evitando nuevas formas de dependencia.

Asimismo, pidió concentrar la inversión en objetivos clave, evitando la dispersión de recursos, y avanzar hacia la creación de centros de investigación sólidos, laboratorios de referencia y equipos científicos de excelencia, con una coordinación efectiva entre institutos, universidades, empresas y sectores de defensa y seguridad.

También instó a renovar los mecanismos de evaluación de la investigación científica, promoviendo una visión de largo plazo, aceptando riesgos controlados y diferenciando claramente entre el fracaso científico legítimo y el desperdicio o la falta de responsabilidad.

Subrayó además la importancia del desarrollo de recursos humanos, con la creación de un programa nacional de formación en tecnología cuántica, mecanismos especiales para atraer y retener talento, y un mayor impulso a la cooperación internacional, incluyendo a científicos vietnamitas en el exterior y expertos extranjeros.

Paralelamente, solicitó avanzar en la construcción de un ecosistema de innovación en tecnología cuántica con la participación del Estado, instituciones académicas, empresas y fuerzas de defensa y seguridad, impulsando la aplicación y comercialización de los resultados de investigación para evitar que esta tecnología quede limitada al ámbito académico.

Además, urgió a impulsar un ecosistema de innovación cuántica con participación del Estado, instituciones académicas, empresas y entidades de defensa y seguridad, fomentando la investigación, aplicación y comercialización de tecnologías cuánticas con productos concretos.

Finalmente, el mandatario encargó a la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam continuar perfeccionando el proyecto para asegurar su carácter estratégico, científico y práctico, y presentarlo al Secretariado del Comité Central del Partido conforme a los procedimientos establecidos./.

VNA
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