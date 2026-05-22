Garantizar los derechos de autor, esencial para el futuro de la cultura vietnamita

Hanoi (VNA) – En un contexto marcado por el rápido avance de la tecnología digital, la protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito cultural no solo garantiza la equidad para los creadores, sino que también salvaguarda el futuro de la cultura vietnamita, afirmaron expertos.



Sin embargo, con la expansión de internet y las redes sociales, las infracciones de derechos de autor son cada vez más frecuentes, sofisticadas y difíciles de controlar. Esta situación no solo perjudica a autores, artistas y productores, sino que también afecta negativamente el entorno creativo y debilita la confianza en la protección de la propiedad intelectual.



El doctor Bui Hoai Son, profesor asociado y miembro permanente de la Comisión de Asuntos Culturales y Sociales de la Asamblea Nacional, señaló que las infracciones de derechos de autor en el entorno digital se han convertido en un problema persistente en los últimos años.



Películas, música, programas de televisión, libros electrónicos, videojuegos, trabajos periodísticos, imágenes y datos creativos pueden ser copiados, editados y redistribuidos en cuestión de minutos. Mientras que en el pasado las violaciones se asociaban principalmente con discos pirateados o libros falsificados, hoy las infracciones se han desplazado al entorno digital con mayor velocidad, alcance y anonimato.



El cine y la música figuran entre los sectores más afectados. Muchas películas vietnamitas aparecen en sitios web ilegales apenas después de su estreno, mientras que fragmentos de filmes son grabados clandestinamente en las salas y publicados en redes sociales para generar visualizaciones e ingresos publicitarios. Estas prácticas provocan importantes pérdidas económicas para los productores y obstaculizan el desarrollo profesional de la industria cinematográfica vietnamita.



Ver películas pirateadas se ha convertido gradualmente en un hábito para una parte del público, lo que, de manera indirecta, favorece actividades ilegales. Un caso destacado es el de la película Bo Gia (Papá, lo siento), de Tran Thanh. Tras su lanzamiento en la plataforma de pago Galaxy Play, la cinta fue rápidamente copiada y distribuida en sitios ilegales. En apenas 24 horas, Galaxy Play detectó más de 10 enlaces infractores pertenecientes a distintos dominios.



La industria musical también enfrenta graves vulneraciones de derechos de autor. Las canciones son utilizadas con frecuencia en anuncios, transmisiones en directo y espectáculos sin autorización, mientras que algunos organizadores evitan deliberadamente el pago de regalías para reducir costos. Persisten además percepciones erróneas de que la música publicada en internet puede utilizarse gratuitamente, pese a la considerable inversión de tiempo, talento y recursos financieros que requiere la creación de obras de calidad.



En el entorno digital, tanto individuos como empresas deben comprender plenamente las distintas capas de derechos vinculadas a las obras musicales, incluidos los derechos de autor de los compositores, los derechos sobre las grabaciones, los derechos de los intérpretes y los derechos de explotación comercial. El caso de May Sai Gon refleja esta problemática. Aunque la empresa obtuvo autorización para organizar presentaciones, grabó, editó y publicó productos musicales en YouTube a través de BH Media sin el consentimiento de los autores, lo que evidencia la persistente falta de conocimiento sobre la propiedad intelectual.



Más allá del cine y la música, el sector editorial también se ha convertido en un foco de infracciones. La piratería y distribución ilegal de libros electrónicos siguen siendo comunes, y numerosos títulos superventas son convertidos en archivos PDF y compartidos en línea poco después de su publicación, causando importantes perjuicios económicos a editoriales y escritores.



Según los especialistas, una de las principales causas de esta situación es la limitada conciencia pública y la persistente mentalidad de “usar contenido gratuito”. A ello se suman los beneficios derivados de la publicidad y el tráfico en línea, que incentivan a individuos y organizaciones a explotar contenidos ilícitos pese a los riesgos legales. Al mismo tiempo, la gestión de estas infracciones resulta compleja debido a que muchos sitios web ilegales alojan sus servidores en el extranjero o cambian constantemente de dominio para evadir a las autoridades.



En numerosos casos, las sanciones actuales no resultan suficientemente disuasorias en comparación con las ganancias obtenidas mediante estas actividades ilícitas. Asimismo, la coordinación entre organismos reguladores, plataformas tecnológicas y titulares de derechos de autor sigue siendo limitada, lo que retrasa la detección y resolución de las infracciones.



Tran Hoang, director de la Oficina de Derechos de Autor de Vietnam, adscrita al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, afirmó que la tecnología digital y la inteligencia artificial están transformando el ecosistema global de contenidos. En este nuevo escenario, los derechos de autor se han convertido no solo en una herramienta jurídica, sino también en una infraestructura esencial para la economía creativa.



Subrayó además que la protección de estos derechos debe ser más transparente, eficaz y adaptable a los cambios tecnológicos, y que la cooperación internacional desempeña un papel clave para fortalecer su aplicación en el ciberespacio.



Las autoridades también advirtieron que las infracciones de propiedad intelectual generan un entorno cultural carente de respeto hacia la creatividad. Cuando el “robo de obras intelectuales” se normaliza sin una condena firme, se deterioran los valores éticos de la sociedad y se debilita el respeto por la ley.



Con el objetivo de reforzar el control sobre las infracciones de propiedad intelectual, el Gobierno emitió recientemente el Decreto Oficial n.º 38/CD-TTg, mediante el cual lanzó una campaña nacional para intensificar las inspecciones y combatir las infracciones. La Oficina de Derechos de Autor de Vietnam, dependiente del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, también exhortó a organizaciones y empresas de los sectores del cine, la música, la edición, el periodismo, la televisión y los videojuegos a utilizar software con licencia y abstenerse de emplear ilegalmente obras y grabaciones protegidas.



Cabe destacar que, el 16 de mayo, el Ministerio de Seguridad Pública inició acciones legales contra cinco personas implicadas en siete casos penales vinculados a los sectores del entretenimiento y los medios digitales. Las entidades implicadas organizaron espectáculos musicales, grabaron y editaron el contenido, para posteriormente copiarlo y subirlo a YouTube con fines lucrativos, sin autorización ni pago de regalías a los autores y titulares de derechos conexos.



Esta medida es considerada la más contundente adoptada hasta ahora contra las violaciones de propiedad intelectual en la industria musical, especialmente en lo relativo a las infracciones de derechos de autor y derechos conexos contempladas en el artículo 225 del Código Penal, con el objetivo de proteger los derechos legítimos de los creadores y construir un entorno cultural sano y equitativo en la era digital./.

VNA