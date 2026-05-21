Cine vietnamita gana protagonismo en Mercado Cinematográfico de Cannes 2026

Hanoi (VNA) - El cine vietnamita continúa consolidando su presencia internacional tras captar la atención de medios especializados de Estados Unidos como Deadline y Variety durante el Marché du Film (Mercado Cinematográfico) de Cannes 2026, una de las mayores plataformas de negocios cinematográficos del mundo.



Diversos proyectos nacionales fueron destacados por su potencial comercial, sus propuestas innovadoras y la incorporación de elementos culturales locales con proyección global.



En la jornada inaugural del evento, Deadline publicó un artículo sobre el ascenso de Bluebells Studios y el éxito en taquilla de “Phi Phong: El demonio sangriento del bosque sagrado”, producción que superó los 2,3 millones de entradas vendidas. A partir de este impulso, la compañía anunció tres ambiciosos proyectos previstos para 2027 bajo el formato de “event movie” (evento cinematográfico), grandes producciones concebidas para triunfar tanto en Vietnam como en mercados internacionales.



Uno de los títulos más destacados es “Final Firestorm” (Tormenta final de fuego), dirigida por Le Thanh Son e inspirada en la historia real del piloto Nguyen Thanh Trung durante la campaña de abril de 1975. Deadline subrayó el atractivo comercial del filme gracias a sus espectaculares escenas de combate aéreo y a su carga emocional e histórica.



Otro proyecto presentado fue “Extraordinary Kingdom” (Reino extraordinario), del director Duong Minh Chien, ambientado en el turbulento período de los Doce Señores de la Guerra del siglo X. La película combina aventura, acción y humor para narrar una historia de inspiración histórica con enfoque contemporáneo, en un esfuerzo por acercar relatos vietnamitas al público internacional sin perder la identidad cultural del país.



En el terreno del terror, “Curse Of The Headless Army” (La maldición del ejército decapitado) apuesta nuevamente por el folclore vietnamita, un género que ha ganado fuerza en la cinematografía nacional en los últimos años.



A su vez, Variety dedicó un espacio especial a “The 10th House” (La décima casa), de los cineastas Tran Huu Tan y Hoang Quan. La cinta explora la creencia popular relacionada con el talismán Lo Ban oculto en construcciones y, según la publicación, posee un notable potencial dentro del creciente interés internacional por el cine asiático de terror estilo found-footage (metraje encontrado).



La creciente presencia de producciones vietnamitas en la prensa especializada internacional refleja una nueva etapa para la industria cinematográfica del país, marcada por estrategias de desarrollo más ambiciosas que combinan identidad cultural y atractivo comercial para competir en el mercado global.



En paralelo, la distribuidora vietnamita Mockingbird Pictures presentó en Cannes una amplia selección de nuevas producciones de distintos géneros, desde comedia familiar y terror folclórico hasta acción y drama social.



Entre las producciones promocionadas destaca “Nghi he so nghi huu” (El cero conoce al héroe), de Huynh Lap, una comedia dramática familiar que aborda la relación entre un joven de la Generación Z y su abuelo, un veterano de guerra, además de “Len huong” (Ascenso al éxito), “Trai giam hanh phuc” (Prisión feliz), “Son”, “Nguoi duoc chon” (El elegido) y “Tren con duong moi” (En el nuevo camino)./.

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