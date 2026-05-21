Vietnam, protagonista en exposición de artes en Bélgica

Bruselas (VNA) – Una exposición dedicada a Vietnam fue inaugurada el 20 de mayo en Bruselas, en presencia de numerosos vietnamitas residentes en Bélgica y visitantes belgas apasionados por la cultura vietnamita.



Hasta el 24 de mayo, la exposición presenta obras de 33 artistas belgas realizadas a inicios de 2026 en China y su región administrativa especial de Hong Kong y en Vietnam, con motivo del Año Nuevo Lunar. A través de pinturas, fotografías e instalaciones, los artistas ponen de relieve los vínculos culturales entre Bélgica y Vietnam.



En la Escuela de Artes de Uccle, los visitantes pueden descubrir obras en diversas técnicas: óleos, dibujos al pastel, bordados, collages textiles y fotografías en blanco y negro o en color. A pesar de la diversidad de estilos, la exposición refleja un mismo vínculo afectivo con Vietnam.



El recorrido se inicia con una instalación compuesta por botellas de agua ilustradas con imágenes del puente Long Bien (Hanoi) al atardecer o escenas rurales vietnamitas. Estos elementos sencillos sumergen de inmediato al visitante en el universo cotidiano de Vietnam.



Más adelante, varias fotografías de Anne Deliège capturan escenas tomadas en el Templo de la Literatura (Hanoi) durante la festividad de la luna llena del primer mes lunar. Una de las imágenes muestra a una madre con un Ao dai (traje tradicional de Vietnam) rojo guiando a su hija por los patios del sitio histórico.



Otra sección de la exposición presenta pinturas de portales de templos antiguos, así como a una mujer con un sombrero cónico rojo navegando entre los paisajes kársticos de la provincia de Ninh Binh. Los colores vivos y las pinceladas expresivas reflejan una mirada tanto realista como sensible.



Entre las obras más destacadas figura una gran composición textil que combina bordado artesanal y ensamblaje de telas, inspirada en las montañas del noroeste de Vietnam y en los trajes de las minorías étnicas.



Para los organizadores, el principal valor de la exposición reside en la mirada sincera hacia Vietnam. La artista Gisèle Dineur confesó haber quedado profundamente impresionada por los paisajes vietnamitas, la hospitalidad de la población y la riqueza de la gastronomía local.



Bajo el tema “La evaporación: cuando suben las aguas”, la exposición también aborda los desafíos del cambio climático y el aumento del nivel del mar.



“El agua es el alma de Vietnam”. Los artistas afirman haber encontrado la belleza del país del sudeste asiático en los arrozales inundados, las aguas poderosas del río Rojo, la magia de la bahía de Ha Long o los tranquilos canales de Hoi An. El tema transmite también un mensaje más serio: el de millones de personas que enfrentan a diario la subida de las aguas. Así, la exposición se presenta tanto como una declaración de amor a Vietnam como un llamado a la concienciación.



A través de sus obras, los artistas belgas ofrecen una visión sensible y humana de Vietnam, transformando su viaje en un auténtico puente cultural entre ambos países./.



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