Recrean memoria de vendedores ambulantes en festival gastronómico en Da Nang

Da Nang, Vietnam (VNA) – Más de 70 vendedores tradicionales con palos al hombro y un colorido desfile de ciclos dieron vida a recuerdos nostálgicos de la comida callejera durante la procesión culinaria “Ganh vi Da Nang” celebrada el 20 de mayo en esta ciudad vietnamita.



La actividad combina el patrimonio cultural local con el vibrante ambiente de un moderno festival junto al mar y reforzando el atractivo de esta ciudad vietnamita como destino regional de turismo y gastronomía.



Realizado en el marco del programa Da Nang Food Tour 2026, el evento atrajo a grandes multitudes de residentes y turistas a la playa My Khe y a las calles turísticas costeras cercanas.



El festival muestra el espíritu cultural del centro de Vietnam



Comenzando a las 17:00 en el Parque del Mar del Este, la playa My Khe y las carreteras costeras circundantes, “Ganh vi Da Nang” se convirtió en una de las actividades más destacadas del festival. Más que un simple desfile, el programa fue diseñado como una experiencia cultural inmersiva, ofreciendo a los visitantes una interacción directa con la distintiva cultura de comida callejera del centro de Vietnam.



Bajo el cielo del atardecer en la playa My Khe, decenas de vendedores con palos al hombro se desplazaban entre la multitud con sus tradicionales pregones, evocando recuerdos profundamente arraigados en la vida de generaciones de la región de Quang. Las especialidades locales como los fideos Quang, los crepes banh xeo, los fideos cao lau, platos de mariscos y especialidades de montaña del centro de Vietnam reflejaban historias de la vida y la cultura regional.



El ambiente festivo se enriqueció con los rústicos palos de bambú, la vestimenta tradicional de los vendedores y la energía vibrante de la ciudad costera. Muchos visitantes se detenían para degustar platos, tomar fotografías y aprender sobre el antiguo oficio de venta ambulante que formaba parte de la vida cotidiana en el centro de Vietnam.

En el festival (Fuente: VNA)





Según los organizadores, el programa contó con zonas temáticas como “Sabores de la memoria”, “Sabores de la tierra natal”, “Sabores del mar” y “Sabores de los cinco continentes”, lo que permitió mostrar el patrimonio culinario local al tiempo que fomentaba el intercambio con cocinas vietnamitas e internacionales.



Los organizadores señalaron que recrear las imágenes de los vendedores con palos al hombro, los pregones y la vida cotidiana dentro de un festival moderno es una forma creativa de preservar y promover los valores culturales autóctonos. Escenas familiares de la vida laboral cotidiana se han transformado ahora en experiencias turísticas únicas que ayudan a definir la identidad del festival.



Muchos visitantes afirmaron que interactuar directamente con los vendedores, escuchar las historias detrás de los platos y experimentar el animado ambiente callejero hizo que la experiencia gastronómica fuera más auténtica que simplemente comer en puestos fijos.



Experiencias culinarias interactivas añaden una nueva dimensión



Una de las características más distintivas del evento fue la combinación de desfiles artísticos callejeros y experiencias culinarias interactivas al aire libre, un formato aún relativamente nuevo en los festivales de turismo y gastronomía de Vietnam.



Junto a los vendedores en la playa, ciclos decorados con palos al hombro, exhibiciones gastronómicas tradicionales y linternas coloridas recorrieron las calles costeras centrales, creando un vibrante flujo cultural en el paisaje urbano moderno. La mezcla de pregones tradicionales y el bullicioso ambiente costero ofreció a los visitantes una rica experiencia multisensorial.



Nguyen Thi Hoai An, subdirectora del Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, afirmó que el programa fue diseñado para promover la cultura culinaria de la región y mejorar las experiencias de los visitantes nacionales e internacionales en Da Nang.



Señaló que el turismo culinario es uno de los segmentos de más rápido crecimiento de la industria turística y un canal eficaz para promover la cultura, la gente y la identidad de cada destino.



Además de platos tradicionales vietnamitas, el festival también introdujo cocina internacional como sushi japonés, tacos mexicanos y pizza italiana, creando un colorido viaje culinario intercultural. La combinación de sabores locales y globales ayudó a atraer a una amplia gama de visitantes, especialmente turistas extranjeros.



Le Thi Phuong, una de las vendedoras participantes, dijo que el programa no solo busca vender comida, sino también contar historias sobre el oficio de la venta ambulante y los recuerdos costeros de Da Nang. Cada vez que los visitantes se detenían a escuchar los pregones o a tomar fotos con los palos al hombro, la cultura local también se compartía y preservaba.



Expertos en turismo señalaron que integrar valores culturales autóctonos con turismo experiencial, festivales y servicios turísticos es una tendencia de desarrollo cada vez más sostenible en destinos de todo el mundo.



Para Da Nang, programas como “Ganh vi Da Nang” no solo diversifican la oferta turística, sino que también impulsan la economía nocturna, enriquecen la experiencia del visitante y apoyan la ambición de la ciudad de convertir el turismo en un sector económico clave.



El programa Da Nang Food Tour 2026 se celebra del 20 al 24 de mayo en el Parque del Mar del Este, la plaza de la playa Tam Thanh y diversos lugares de la ciudad. Con una programación diversa y altamente interactiva, se espera que el festival fortalezca aún más la imagen de Da Nang como una ciudad costera dinámica y creativa en el mapa regional del turismo gastronómico y de festivales./.

