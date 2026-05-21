Ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam recibe al Grupo de Embajadores de África

Hanoi (VNA) - El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy en la sede de la cancillería al Grupo de Embajadores de los países africanos en el país, con el fin de debatir medidas específicas orientadas a fortalecer la confianza mutua y la cooperación sustantiva entre ambas partes.



Con motivo del 63 aniversario del Día de África (25 de mayo de 1963 - 25 de mayo de 2026), el canciller transmitió sus cálidas felicitaciones a los gobiernos, pueblos de las naciones africanas y a toda la comunidad de ciudadanos de ese continente que viven y trabajan en Vietnam.



Al evocar los lazos históricos forjados desde que el Presidente Ho Chi Minh y los activistas políticos africanos fundaron el movimiento antiimperialista, Le Hoai Trung valoró que este vínculo histórico ha creado la base para una conexión especial, caracterizada por la solidaridad y el apoyo mutuo continuo desde la independencia nacional hasta la actualidad.



El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibe al Grupo de Embajadores de África. (Foto: VNA)



Al evaluar altamente el potencial, la posición y el espíritu de solidaridad y unidad de todo el continente, el jefe de la diplomacia vietnamita enfatizó la necesidad de aumentar la confianza y el entendimiento mutuo. Propuso buscar medidas concretas para potenciar la cooperación práctica en sectores como economía, comercio, inversión, turismo, energía, seguridad alimentaria, salud y seguridad no tradicional, así como la coordinación en los foros multilaterales.



Asimismo, el ministro planteó el intercambio mutuo para identificar mecanismos de cooperación eficaces, tanto bilaterales como trilaterales, con el propósito de compartir experiencias e iniciativas de colaboración.



Por su parte, el embajador de Marruecos, Jamale Chouaibi, en su calidad de jefe del Grupo de Embajadores y Encargados de Negocios de los países africanos en Vietnam, agradeció la cordial recepción y felicitó a la nación indochina por la exitosa organización del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista y de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares de todos los niveles para la XVI Legislatura. El diplomático encomió los logros en el desarrollo socioeconómico y la posición internacional cada vez más alta de Vietnam.



Los embajadores africanos subrayaron que sus respectivas naciones valoran altamente la capacidad de Vietnam, al que consideran un socio confiable y un modelo de desarrollo. Expresaron el deseo de ampliar la cooperación en áreas como seguridad alimentaria, salud, procesamiento de minerales, desarrollo de capacidades, educación, formación y turismo.



Coincidiendo con el canciller Le Hoai Trung sobre la importancia de establecer mecanismos de cooperación eficientes, los diplomáticos propusieron perfeccionar el marco legal y los planes de acción sectoriales acompañados de mecanismos de evaluación, además de facilitar las condiciones para el comercio, los viajes y el intercambio pueblo a pueblo.



El ministro tomó nota y apreció las iniciativas del grupo diplomático africano, especialmente aquellas destinadas a impulsar las negociaciones de Tratados de Libre Comercio (TLC), establecer la Cámara de Comercio e Industria de África en Vietnam y fortalecer los lazos entre la Unión Africana y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En este sentido, instó al Grupo de Embajadores y Encargados de Negocios a coordinar activamente con las unidades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam para mantener intercambios periódicos sobre las soluciones de cooperación.



Le Hoai Trung expresó su confianza en que este grupo continuará desempeñando su papel como un puente eficaz para elevar las relaciones entre Vietnam y África a una nueva altura, sirviendo de manera práctica a los objetivos de desarrollo de ambas partes./.