Política

Insta a Comisión de Leyes y Justicia a ser proactiva en creación institucional

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, instó hoy a la Comisión de Leyes y Justicia a convertirse en el órgano vanguardista en el pensamiento del Estado de derecho, transformando con fuerza su enfoque desde una mentalidad de gestión hacia una visión orientada al desarrollo.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, insta a la Comisión de Leyes y Justicia a convertirse en el órgano vanguardista en el pensamiento del Estado de derecho. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, insta a la Comisión de Leyes y Justicia a convertirse en el órgano vanguardista en el pensamiento del Estado de derecho. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, instó hoy a la Comisión de Leyes y Justicia a convertirse en el órgano vanguardista en el pensamiento del Estado de derecho, transformando con fuerza su enfoque desde una mentalidad de gestión hacia una visión orientada al desarrollo.

Al presidir una sesión de trabajo en la sede del Parlamento con los miembros permanentes de la mencionada comisión para definir las tareas clave del año 2026 y de todo el mandato de la XVI Legislatura (2026-2031), el máximo legislador enfatizó el lema de “elaborar leyes que impulsen el desarrollo del país, brinden tranquilidad a los ciudadanos y las empresas, y aseguren el funcionamiento eficiente del aparato estatal”, superando la práctica de legislar con el único propósito de facilitar la administración pública.

Asimismo, remarcó que la labor legislativa debe priorizar la calidad de las políticas mediante una preparación temprana, un control estricto de los expedientes y una evaluación rigurosa de su impacto y viabilidad.

Tran Thanh Man advirtió que la cantidad de documentos legales para el nuevo período será mayor, más compleja y con mayores exigencias de calidad técnica. Frente a este panorama, exigió una estricta disciplina en los procedimientos del Legislativo, instruyendo a la comisión a devolver a las agencias redactoras todos aquellos proyectos de leyes o resoluciones que no garanticen la calidad requerida, impidiendo la presentación de normativas que carezcan de madurez o de estudios de impacto suficientes.

Respecto a la revisión técnica del sistema legal, el máximo legislador de Vietnam señaló que se debe identificar con precisión cada cuello de botella o superposición regulatoria para proponer soluciones concretas. En particular, solicitó potenciar el uso de la transformación digital y la Inteligencia Artificial (IA) como herramientas de alerta temprana para detectar contradicciones en el ordenamiento jurídico.

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El titular de la Comisión de Leyes y Justicia, Phan Chi Hieu. (Foto: VNA)


El presidente parlamentario recordó que la Asamblea Nacional fue altamente valorada por el secretario general del Partido y presidente del país, To Lam, por sus avances en la digitalización y la alfabetización digital popular, por lo que instó a profundizar estas prácticas en la legislación y la supervisión suprema.

En el ámbito de la fiscalización, Tran Thanh Man propuso renovar las actividades para generar cambios tangibles, verificando si los documentos vigentes responden al espíritu de las leyes y si facilitan las actividades ciudadanas o si, por el contrario, generan trámites innecesarios y costos adicionales de cumplimiento.

Con respecto a la labor judicial y la prevención de la corrupción, el despilfarro y los fenómenos negativos, el titular orientó no limitarse a evaluar informes estadísticos, sino enfocarse en problemas persistentes que causan malestar social, identificando las tendencias delictivas, las causas y las responsabilidades institucionales con plazos fijos de resolución.

De igual modo, instó a optimizar los métodos de trabajo parlamentario bajo el principio de una gestión basada en “seis aspectos claros”: personas, tareas, tiempo, responsabilidades, productos y competencias.

La Comisión de Leyes y Justicia mantiene una posición estratégica en un contexto donde el Partido Comunista de Vietnam define el perfeccionamiento institucional como una ruptura estratégica clave. Durante el año 2025, esta comisión lideró la validación de 29 de las 89 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, lo que representó más del 30 por ciento del volumen legislativo total.

En el primer período de sesiones de la XVI Legislatura, el órgano continuó al frente de la evaluación de cinco de los nueve proyectos de leyes y de una de las cinco resoluciones normativas, garantizando la constitucionalidad y la coherencia de todo el sistema legal./.

VNA
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Resolución 66: innovación legislativa

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