Vietnam reafirma su compromiso con el éxito de Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia

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Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, encabezó hoy la delegación vietnamita que participó en una reunión virtual informal ampliada de cancilleres de la ASEAN, convocada para preparar la próxima Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia.

La reunión estuvo presidida por la secretaria de Relaciones Exteriores de Filipinas, Theresa P. Lazaro, en calidad de presidenta de la ASEAN 2026.

Durante el encuentro, los ministros de Relaciones Exteriores de la ASEAN intercambiaron opiniones sobre la relevancia y el significado de la cumbre conmemorativa por el 35.º aniversario de las relaciones ASEAN-Rusia, prevista para celebrarse en Kazán, Rusia, los días 17 y 18 de junio de 2026. Asimismo, reafirmaron su compromiso político, la orientación estratégica y el impulso renovado de la Asociación Estratégica ASEAN-Rusia, así como de la cooperación bilateral en el futuro.

Los cancilleres reiteraron la disposición de la ASEAN de coordinar estrechamente con Rusia para garantizar el éxito de la cumbre, preservando al mismo tiempo la centralidad del bloque y el equilibrio en sus vínculos con los socios externos, especialmente en un contexto marcado por la incertidumbre regional y global.

En la reunión, los ministros también evaluaron la situación reciente en Myanmar y reafirmaron que el Consenso de Cinco Puntos continúa siendo el principal marco de referencia para la participación y el apoyo de la ASEAN en favor del diálogo, la reconciliación nacional, la paz y la estabilidad duradera.

Ese marco también está orientado a atender las necesidades humanitarias, de desarrollo y reconstrucción económica en Myanmar, contribuyendo así a la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, así como al fortalecimiento de la Comunidad de la ASEAN. Al mismo tiempo, los ministros coincidieron en que, ante los acontecimientos recientes y el espíritu comunitario de la ASEAN, el bloque debe asumir un papel más activo y proactivo.

En su intervención, el canciller Le Hoai Trung agradeció la coordinación y los preparativos realizados por los países miembros de la ASEAN y por Rusia para la organización de la Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia. Reiteró además que Vietnam participará activamente y contribuirá al éxito del evento.

El jefe de la diplomacia vietnamita también expresó su respaldo a la posición compartida por numerosos países de impulsar un compromiso activo, constructivo e integral de la ASEAN con Myanmar, sobre la base del Consenso de Cinco Puntos, incluidos los mecanismos de diálogo previstos en el marco de la Cumbre Conmemorativa ASEAN-Rusia.

​Añadió que esos esfuerzos contribuirán a preservar la centralidad de la ASEAN y aportarán de manera positiva a la reconciliación nacional, la paz, la estabilidad y el desarrollo de Myanmar y de toda la región./.​