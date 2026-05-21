Ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam recibe a nueva embajadora de Camboya

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Hanoi (VNA) – El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, reafirmó que Vietnam concede siempre alta prioridad a la solidaridad y la amistad con Camboya, al recibir hoy aquí a Touch Sopharath, recién nombrada embajadora de Phnom Penh en Hanoi.

Durante el encuentro, el canciller valoró positivamente los avances alcanzados en las relaciones bilaterales en los últimos años y destacó que los mecanismos de cooperación entre ambos partidos continúan impulsando unos vínculos estables y sostenibles en beneficio de sus pueblos.

Subrayó además la reciente visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Camboya para copresidir la reunión de alto nivel entre el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y el Comité Permanente del Partido Popular Camboyano, así como la Cumbre de líderes de los partidos gobernantes de Vietnam, Camboya y Laos, calificando estos acontecimientos de históricos por su relevancia y alcance.

Añadió que los intercambios y contactos regulares de alto nivel en diversos ámbitos han fortalecido la confianza mutua y los estrechos lazos entre los dirigentes y los pueblos de ambos países. También destacó que la cooperación en defensa y seguridad mantiene una evolución estable y efectiva, mientras que el comercio bilateral sigue consolidándose y los intercambios entre pueblos muestran un creciente dinamismo.

Por su parte, Sopharath afirmó que trabajará de manera estrecha con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, así como con otros ministerios, organismos y autoridades locales, para implementar eficazmente los acuerdos y compromisos alcanzados por los líderes de ambos partidos y Estados, con vistas a promover una cooperación más concreta y eficiente en todos los sectores.

La diplomática felicitó a Vietnam por sus recientes logros en materia de desarrollo socioeconómico y reforma administrativa, incluido el proceso de racionalización del aparato estatal, y valoró el importante papel desempeñado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Expresó además su confianza en que Vietnam continuará alcanzando nuevos éxitos y cumplirá las metas fijadas por el XIV Congreso Nacional del Partido.

La embajadora coincidió igualmente con las propuestas planteadas por Le Hoai Trung para reforzar la confianza política, mantener contactos regulares de alto nivel, estrechar la cooperación en defensa y seguridad, y coordinar esfuerzos frente a desafíos de seguridad no tradicionales.

​También respaldó el impulso de la conectividad económica, especialmente en infraestructura de transporte y enlaces fronterizos, así como una mayor cooperación en cultura, turismo e intercambios entre pueblos. Además, manifestó su apoyo a la organización conjunta de actividades conmemorativas por el 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el 24 de junio de 2027.

En la ocasión, ambas partes resaltaron la importancia de preservar la paz, la estabilidad y la cooperación en la región y la subregión, subrayando que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y por vías pacíficas.

Asimismo, destacaron la necesidad de fortalecer la unidad de la ASEAN y la cooperación intrarregional para hacer frente de manera conjunta a los desafíos derivados de la actual volatilidad económica y social a nivel mundial./.​