Presidente Ho Chi Minh inspira a los comunistas de Grecia

Roma (VNA) - El papel del Presidente Ho Chi Minh en la búsqueda del camino para la salvación nacional y la liberación de los pueblos, así como su liderazgo al pueblo de Vietnam hacia la victoria frente a los invasores para proteger la Patria, fue encomiado durante un acto conmemorativo en Grecia.



La Embajada de Vietnam en Atenas organizó solemnemente un programa con motivo del 136 aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 - 19 de mayo de 2026), evento que contó con la asistencia del jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Grecia, Seretakis Nikos; el embajador de Cuba en el país helénico, Aramis Fuente Hernández, y unos 50 delegados, incluidos amigos griegos, compatriotas residentes en el exterior y el personal de la misión diplomática.



Al intervenir en la apertura, la embajadora vietnamita en Grecia, Pham Thi Thu Hương, afirmó que Ho Chi Minh es el líder genial del Partido y del pueblo de Vietnam, el gran maestro de la revolución nacional, Héroe de la Liberación Nacional y Celebridad Cultural Mundial, cuyo legado abarca un tesoro ideológico, moral y cultural.



Por su parte, Seretakis Nikos enfatizó en un seminario posterior que, a los ojos de los amigos internacionales, el Presidente Ho Chi Minh representa a un internacionalista proletario y a un diplomático talentoso que valoraba las relaciones con los partidos comunistas del mundo.



Destacó que el prócer es también un eminente hombre de cultura, cuya colección poética “Diario en prisión”, escrita en severas condiciones de reclusión, vio varias de sus piezas musicalizadas por el renombrado compositor alemán Hans Werner Henze para ser interpretadas en Europa y Grecia.



De acuerdo con Nikos, el tío Ho constituye una fuente de inspiración para los comunistas locales, puesto que una militante griega compuso y difundió la pieza “La Canción de Ho Chi Minh”, una muestra del afecto de los ciudadanos griegos hacia el líder vietnamita.



A su vez, el embajador cubano Aramis Fuente Hernández resaltó la gran estatura internacional de Ho Chi Minh en la causa de la emancipación de los pueblos oprimidos, y recordó los profundos lazos de afecto entre el líder vietnamita y el comandante en jefe Fidel Castro, reflejo de los estrechos vínculos bilaterales entre Vietnam y Cuba.



Otros asistentes griegos manifestaron su admiración por la trayectoria del prócer y felicitaron a Vietnam por sus logros socioeconómicos y diplomáticos actuales, mientras que Sarantidou Foteiini Nguyen Thi Tuyet, en representación de la comunidad vietnamita en Grecia, expresó el orgullo y el hondo cariño de los compatriotas hacia el Tío Ho.



En los últimos años, la Embajada de Vietnam en Grecia ha coordinado con las autoridades anfitrionas actividades para homenajear a Ho Chi Minh. En 2025, en el marco de la Semana del Cine Vietnamita en Grecia, la sede diplomática cooperó con New Star Cinema para organizar un día de proyecciones sobre el líder y presentó un libro biográfico traducido al idioma griego, mientras que un segundo volumen se encuentra en proceso de traducción.



Adicionalmente, la misión trabaja con la ciudad de Edessa para instalar una estatua en honor a Ho Chi Minh en la biblioteca municipal y prepara una exposición sobre su vida que tendrá lugar el próximo junio en Atenas, organizada conjuntamente por el Sitio de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh, la Embajada y socios griegos./.

VNA