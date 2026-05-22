Política

Fortalecen la cooperación en defensa entre Vietnam y Rusia

El miembro del Buró Político, vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el ministro de Defensa de Rusia, Andrey Belousov, acordaron hoy continuar coordinando la implementación de los contenidos de cooperación en defensa acordados, con el fin de elevar las relaciones bilaterales a un nivel más profundo, sustantivo y efectivo, en correspondencia con el espíritu unificado entre los líderes de alto nivel de ambas naciones.

El miembro del Buró Político, vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el ministro de Defensa de Rusia, Andrey Belousov. (Foto: VNA)
El miembro del Buró Político, vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el ministro de Defensa de Rusia, Andrey Belousov. (Foto: VNA)

Moscú (VNA) - El miembro del Buró Político, vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el ministro de Defensa de Rusia, Andrey Belousov, acordaron hoy continuar coordinando la implementación de los contenidos de cooperación en defensa acordados, con el fin de elevar las relaciones bilaterales a un nivel más profundo, sustantivo y efectivo, en correspondencia con el espíritu unificado entre los líderes de alto nivel de ambas naciones.

El acuerdo se alcanzó durante las conversaciones oficiales celebradas en la sede del Ministerio de Defensa de Rusia, tras una ceremonia de recepción formal presidida por Andrey Belousov para dar la bienvenida al general Phan Van Giang, quien realiza una visita oficial a Rusia y copreside la segunda reunión de consulta en el sector marítimo.

En el encuentro, ambas partes pactaron centrarse en la ejecución efectiva de los documentos de cooperación firmados, el intercambio y suscripción de nuevos textos jurídicos acordes con las necesidades mutuas, el intercambio de experiencias, la cooperación en el desminado humanitario, la educación e historia militar, la formación de personal y el impulso de los lazos entre el Centro Tropical Vietnam-Rusia y las unidades del Ministerio de Defensa de Rusia.

Phan Van Giang agradeció al Ministerio de Defensa de Rusia por otorgar cupos de capacitación para el sector de defensa de Vietnam, y afirmó que el país indochino está dispuesto a recibir a militares rusos para estudiar el idioma vietnamita y asistir al curso para oficiales de defensa internacional en sus academias y escuelas.

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El miembro del Buró Político, vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, y el ministro de Defensa de Rusia, Andrey Belousov. (Foto: VNA)


Asimismo, invitó a los líderes del Ministerio de Defensa y a las empresas de la industria de defensa de Rusia a asistir y exhibir sus productos en la Tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, que se celebrará en diciembre de 2026.

Durante las conversaciones, el general Phan Van Giang afirmó que Vietnam siempre valora y recuerda el apoyo sincero de las generaciones de líderes y el pueblo de Rusia en la pasada lucha por la independencia, así como en la posterior causa de construcción y salvaguarda de la Patria.

Resaltó que, con la coordinación activa de la parte rusa, el Ministerio de Defensa de Vietnam inauguró solemnemente el Monumento a la Solidaridad y la Amistad Vietnam-Unión Soviética en el Museo de Historia Militar de Vietnam en agosto de 2025 para rendir homenaje a los expertos militares soviéticos, entre los cuales los especialistas rusos constituyeron la fuerza central.

Al expresar su satisfacción por el excelente desarrollo de la asociación estratégica integral bilateral, el ministro vietnamita destacó que las relaciones de cooperación en defensa continúan siendo identificadas como uno de los pilares más importantes de los lazos binacionales.

Por su parte, Andrey Belousov felicitó a Phan Van Giang por su ratificación por la Asamblea Nacional de Vietnam como viceprimer ministro y ministro de Defensa, y expresó su convicción de que continuará realizando importantes contribuciones al desarrollo de la cooperación bilateral. El jefe de la defensa rusa ratificó su constante apoyo y disposición para promover los lazos con Vietnam en nuevas áreas adecuadas a las capacidades y condiciones de cada país.

Ambos titulares evaluaron de manera positiva los logros sobresalientes alcanzados en la cooperación en defensa, tales como el intercambio de delegaciones y contactos a todos los niveles; la cooperación entre los órganos de ambos ministerios; la formación y la investigación científica y tecnológica dentro del Centro Tropical Vietnam-Rusia.

De igual modo, destacaron el apoyo y la participación mutua en actividades multilaterales internacionales y la estrecha coordinación en los mecanismos liderados por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), incluida la Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN Ampliada (ADMM+).

Al concluir las conversaciones formales, los dos ministros firmaron varios documentos que servirán de base sólida para el despliegue de los planes de cooperación en el período venidero.

Como parte de su agenda de actividades oficiales en la capital Moscú, el general Phan Van Giang y la delegación de alto nivel del Ministerio de Defensa de Vietnam rindieron tributo ante el Monumento al Presidente Ho Chi Minh, donde plantaron un árbol conmemorativo en la plaza que lleva su nombre. La comitiva también depositó una ofrenda floral ante la Tumba del Soldado Desconocido.

Con anterioridad, la delegación visitó la Embajada de Vietnam en Moscú, ocasión en la que el ministro agradeció el apoyo y la estrecha coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la sede diplomática, resaltando el rol del embajador Dang Minh Khoi en la consolidación de las relaciones de defensa./.

VNA
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