Vietnam impulsa la cooperación con África en favor del desarrollo sostenible

Hanoi (VNA) – El Instituto de Estudios del Sur de Asia, Asia Occidental y África (ISAWAAS), adscrito a la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, celebró el 21 de mayo en Hanoi un seminario científico orientado a promover la cooperación entre Vietnam y África en favor del desarrollo sostenible, en ocasión del Día de África, que se conmemora el 25 de mayo.



En la apertura del evento, el director del ISAWAAS, profesor asociado y doctor Nguyen Xuan Trung, señaló que desafíos globales como el cambio climático, la inestabilidad económica, la seguridad alimentaria y la transición ecológica han reforzado la necesidad de ampliar la cooperación internacional para garantizar un desarrollo sostenible y próspero.



Asimismo, destacó el amplio potencial de colaboración entre Vietnam y los países africanos en áreas como comercio, agricultura, educación, transformación digital y desarrollo verde. Añadió que el fortalecimiento de las relaciones de amistad tradicionales en los últimos años ha creado una base favorable para una cooperación más eficaz y duradera entre ambas partes.





Según explicó, la Unión Africana fijó como prioridad principal para 2026 “garantizar la disponibilidad sostenible de agua y sistemas de saneamiento seguros para cumplir los objetivos de la Agenda 2063”. En este sentido, el bloque africano ha otorgado una mayor prioridad política continental al acceso al agua potable y al saneamiento, considerándolos motores fundamentales del desarrollo sostenible.





El académico afirmó además que el seminario ofrece una plataforma para que responsables políticos, científicos, expertos, empresas y socios evalúen oportunidades y riesgos, y formulen medidas concretas para fortalecer las relaciones bilaterales en la próxima etapa.

Al abordar el mercado africano de carbono, la investigadora Nguyen Le Thy Huong, del ISAWAAS, destacó que África cuenta con un enorme potencial para atraer financiamiento climático, acelerar el desarrollo verde y fortalecer su papel en la gobernanza climática mundial.

A su juicio, un mercado africano de carbono sostenible debe sustentarse en tres pilares interrelacionados: sistemas nacionales de registro, mecanismos transparentes de contabilidad y marcos sólidos de seguimiento, reporte y verificación, alineados con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de cada país. También instó a aplicar principios fundamentales sobre el carbono, evaluaciones independientes y datos públicos para elevar la calidad y el valor de los créditos de carbono.

Subrayó además la importancia del consentimiento informado de las comunidades, la distribución equitativa de beneficios y los mecanismos de reclamación, elementos que consideró esenciales para convertir a las comunidades locales de “beneficiarias pasivas” en “cogobernantes y cocreadoras”.

En cuanto a Vietnam, propuso ampliar la cooperación en proyectos verdes, incluido el apoyo a gobiernos africanos para desarrollar la infraestructura institucional y operativa de los mercados de carbono. También abogó por fortalecer la colaboración en diplomacia climática, gobernanza global e inversión y exportación de tecnologías verdes.

Por su parte, el exembajador de Vietnam en Indonesia, Nguyen Dang Quang, consideró que Vietnam debe consolidar sus relaciones con socios tradicionales al tiempo que fortalece la confianza política mutua. Igualmente, llamó a ampliar la cooperación con nuevos socios prometedores para construir alianzas más amplias y perfeccionar la diplomacia económica.

Añadió que Vietnam debería identificar ámbitos de cooperación prácticos y de beneficio mutuo, como comercio, tecnología, energía y recursos minerales estratégicos, adaptados a las fortalezas y capacidades de cada socio.

En su opinión, Vietnam también debe aprovechar su propia experiencia de desarrollo para impulsar las relaciones bilaterales y promover iniciativas de cooperación estratégica. Esto requeriría intensificar los intercambios diplomáticos de alto nivel y consolidar marcos de asociación, incluidas asociaciones estratégicas integrales con países clave afines.

Los expertos participantes propusieron diversas medidas coordinadas para promover avances en las relaciones bilaterales y multilaterales con los países africanos. Entre ellas, destacaron la necesidad de que Vietnam actúe como puente, impulse foros de intercambio de conocimientos y organice programas de formación especializada destinados a socios africanos./.