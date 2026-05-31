Celebraciones de Vesak promueven espíritu del budismo acompañado a la nación en la nueva era

Hanoi, (VNA - La Junta Directiva de la Sangha Budista de Vietnam (SBV) celebró solemnemente el Día del Vesak 2570 (aniversario del nacimiento de Buda) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la pagoda Quan Su, en Hanoi, evento que resaltó el compromiso de la comunidad religiosa con el desarrollo nacional ante la llegada de una nueva etapa histórica.



Durante la ceremonia, el venerable Thich Thanh Nhieu, vicepresidente permanente del Consejo Ejecutivo Central de la SBV, dio lectura al mensaje del patriarca supremo de la organización, el muy venerable Thich Tri Quang, enviado a los monjes, monjas y fieles tanto en el país como en el extranjero.



El texto precisó que en 2026 la SBV conmemorará el aniversario 45 de su fundación (7 de noviembre de 1981), período en el cual también se desarrollarán los congresos de delegados budistas a nivel provincial para el mandato 2026-2031, con miras al Décimo Congreso Nacional de la SBV, que se organizará por primera vez en Ciudad Ho Chi Minh.



El dignatario religioso instó a todos los miembros de la SBV a continuar sirviendo a la sociedad con rectitud y paz, promoviendo las enseñanzas del budismo sobre la compasión para hacer la vida más próspera y solidaria.



En representación del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), el vicepresidente de la organización, Nguyen Phi Long, transmitió sus felicitaciones a los dignatarios y creyentes budistas.



Resaltó que, bajo el liderazgo del Partido Comunista y la gestión del Gobierno, el país ha alcanzado importantes logros socioeconómicos, de defensa, seguridad y bienestar social, contando con la participación activa de la SBV en el fortalecimiento de la gran unidad nacional y bajo el lema tradicional de proteger al país y pacificar al pueblo.



El funcionario expresó la confianza del FPV en que las autoridades de la SBV continuarán guiando a los fieles bajo el principio de “Dharma - Nación – Socialismo”, impulsando una vida civil y religiosa ejemplar.



Asimismo, instó a la SBV a potenciar su papel en la diplomacia popular y los intercambios budistas internacionales, contribuyendo a proyectar la imagen de un Vietnam pacífico, compasivo y con una rica identidad cultural ante el mundo.



Con anterioridad, en la noche del 30 de mayo, la SBV organizó una procesión de las reliquias de Buda por las principales arterias de la capital de Vietnam, partiendo desde la pagoda de Quan Su, una actividad que brindó a los residentes y fieles la oportunidad de rendir homenaje y elevar oraciones por la paz y la prosperidad del país.



El mismo día, la Junta Directiva de la SBV en la ciudad central de Hue celebró solemnemente el Vesak 2570 en la pagoda Tu Dam, en un ambiente de profunda devoción que congregó a numerosos monjes, monjas, budistas, residentes locales y turistas.



El venerable Thich Khe Chon dio lectura al Mensaje de Vesak del patriarca supremo de la SBV, seguido por la presentación del discurso oficial de la festividad a cargo del venerable Thich Hue Phuoc.



Efectúan los rituales tradicionales de Moc Duc (baño de Buda) y la procesión de la estatua del Buda recién nacido. (Foto: VNA)



Al compás de los tambores y campanas rituales, los altos dignatarios realizaron la ofrenda de incienso, mientras la comunidad budista entonó oraciones tradicionales por la paz mundial y la felicidad de los seres vivos, concluyendo el acto con las palabras de agradecimiento del venerable Thich Quang Tu.



Como antesala de la ceremonia principal, en la tarde del 30 de mayo se efectuaron los rituales tradicionales de Moc Duc (baño de Buda) y la procesión de la estatua del Buda recién nacido. El baño de Buda tuvo lugar frente al altar principal de la pagoda Dieu De, junto al río Dong Ba, un acto simbólico que evoca la purificación espiritual y la búsqueda de una vida bondadosa.



Posteriormente, la sagrada imagen fue conducida en un desfile de carrozas decoradas a lo largo de un trayecto de más de tres kilómetros desde la pagoda Dieu De hasta la pagoda Tu Dam. Esta procesión constituye una de las expresiones culturales y religiosas más arraigadas del festival en la antigua capital imperial.



Cada año, las festividades de Vesak en Hue se extienden desde el primero hasta el decimoquinto día del cuarto mes lunar, incluyendo diversas actividades culturales y comunitarias de gran atractivo turístico, tales como el encendido de las siete flores de loto gigantes en el río Huong (Perfume), desfiles de vehículos florales, programas de asistencia social y obras de caridad, consolidando a Hue como una destacada ciudad patrimonio de Vietnam con una singular riqueza espiritual./.