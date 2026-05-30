Sociedad

Vietnam solicita apoyo de UNFPA para convenio sobre derechos de las personas mayores

Vietnam y el UNFPA refuerzan su cooperación en políticas de población, envejecimiento, economía plateada y cuidados de largo plazo, en el marco del programa 2027-2031.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Dang Hoang Giang y Matt Jackson, representante del UNFPA (Fuente: Cancillería de Vietnam)
El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Dang Hoang Giang y Matt Jackson, representante del UNFPA (Fuente: Cancillería de Vietnam)

Hanoi (VNA)- El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Dang Hoang Giang sostuvo una reunión de trabajo con Matt Jackson, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en el país indochino.

Durante el encuentro, efectuado la víspera, el vicecanciller destacó que Vietnam siempre valora el apoyo y las contribuciones de UNFPA en el país durante más de 45 años.

Asimismo, celebró que ambas partes estén ultimando el Programa de Cooperación para el período 2027-2031 y subrayó que Vietnam concede gran importancia a la cooperación con socios internacionales para alcanzar sus objetivos estratégicos de desarrollo, entre ellos convertirse en un país desarrollado para 2045.

Hoang Giang informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores está impulsando iniciativas de cooperación internacional relacionadas con las personas mayores, y solicitó a UNFPA apoyo técnico, intercambio de experiencias internacionales y recomendaciones de políticas en áreas como el envejecimiento poblacional, los cuidados de largo plazo, la economía del cuidado, la economía plateada y la promoción del papel de las personas mayores.

También pidió compartir estudios e investigaciones relevantes, incluidas discusiones sobre modelos de desarrollo que trasciendan los indicadores económicos tradicionales.

El viceministro abordó además la posibilidad de promover contenidos relacionados con el envejecimiento poblacional y la economía plateada en marcos de cooperación adecuados, entre ellos APEC 2027.

Solicitó igualmente que UNFPA continúe respaldando al país en el proceso de discusión y negociación de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores.

Según el viceministro, Vietnam considera este asunto una cuestión de largo plazo y está dispuesto a desempeñar un papel activo, constructivo y responsable en los procesos multilaterales relacionados.

Por su parte, Matt Jackson afirmó que la UNFPA considera a Vietnam un socio clave y está dispuesta a seguir apoyando a las instituciones vietnamitas mediante el intercambio de experiencias y la asesoría en políticas sobre población y desarrollo, adaptación al envejecimiento poblacional, cuidados de largo plazo, economía del cuidado, economía plateada y fortalecimiento del papel de las personas mayores.

Ambas partes intercambiaron también opiniones sobre los esfuerzos de reforma del sistema de Naciones Unidas orientados a mejorar la eficiencia, reducir duplicidades y optimizar el uso de recursos, y coincidieron en mantener una estrecha coordinación para concretar los contenidos de cooperación en el futuro./.

VNA
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Feliz Vietnam

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