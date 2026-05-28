Provincia survietnamita de Dong Thap refuerza la lucha contra la pesca ilegal

Dong Thap, Vietnam (VNA) - Gracias a la implementación sincrónica de las actividades de prevención y contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), desde el año 2024, la provincia de Dong Thap ya no tiene barcos infractores, uniendo las manos con todo el país para levantar la tarjeta amarilla impuesta por la Comisión Europea (CE).



La provincia de Dong Thap actualmente cuenta con mil 477 barcos registrados con una tasa de instalación del sistema de monitoreo (VMS) del 100%.



Para fomentar el trabajo de gestión e inspección de las actividades pesqueras, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la provincia de Dong Thap ha cooperado con las fuerzas competentes para el tratamiento de los barcos pesqueros que pierden la señal del monitoreo en el mar.



También restableció el Grupo de Supervisión de Embarcaciones Pesqueras y el Grupo de Inspección para las tareas de lucha contra la pesca IUU. Asimismo, se creó una delegación de inspección encargada de verificar la instalación y el sellado de los dispositivos de monitoreo de navegación, los equipos VX-1700 con el fin de prevenir infracciones relacionadas con la pesca IUU.



Actualmente, las 902 embarcaciones pesqueras de Dong Thap sujetas a la instalación de dispositivos de monitoreo de navegación ya cuentan con estos equipos en funcionamiento, alcanzando una tasa del 100%.



En cuanto a las 30 embarcaciones que aún no han instalado dichos dispositivos, las autoridades ya tienen identificadas sus listas, lugares y coordenadas de fondeo, garantizando así una supervisión estricta.



Ha Tran Phuong Thuy, vicepresidenta del Comité Popular de la comuna de Gia Thuan, provincia de Dong Thap, señaló que la labor de coordinación para inspeccionar y controlar las embarcaciones pesqueras que entran y salen de los puertos es llevada a cabo de manera frecuente, continua y estricta por las fuerzas competentes.



La coordinación se implementa de forma sincronizada desde el seguimiento y la supervisión de las embarcaciones al zarpar y atracar, hasta la inspección de expedientes, documentos y condiciones operativas de los barcos pesqueros conforme a la normativa vigente.



De este modo, se contribuye a mejorar la eficacia de la gestión de las embarcaciones pesqueras, reforzar el control de las actividades de explotación pesquera en la localidad y aplicar estrictamente las regulaciones para prevenir y combatir la pesca IUU.



El Comité Popular de la comuna de Gia Thuan, junto con la Guardia Fronteriza, la Junta de Administración del Puerto Pesquero y la Policía comunal, mantiene un mecanismo de intercambio y actualización diaria de información a través de un grupo de Zalo, con el fin de informar oportunamente sobre la situación de las embarcaciones pesqueras que entran y salen del puerto.



Actualmente, el barrio de My Tho, en la provincia de Dong Thap, cuenta con 184 embarcaciones pesqueras dedicadas a la explotación de productos marinos en el mar.



Dinh Tu Khoa, vicepresidente del Comité Popular del barrio de My Tho, señaló que, con el fin de reforzar la eficacia de la gestión de las embarcaciones pesqueras y contribuir a la prevención efectiva de la pesca ilegal, el Comité Popular del barrio ha prestado especial atención a la gestión de barcos pesqueros que no cumplen las condiciones operativas, así como al control de la lista de embarcaciones con alto riesgo de infringir las normas contra la pesca IUU.



Con el fin de seguir fortaleciendo y garantizar la eficacia real de la lucha contra la pesca ilegal en la localidad en el próximo período, Nguyen Phuoc Thien, vicepresidente del Comité Popular provincial y jefe del Comité Directivo para la lucha contra la pesca IUU de la provincia de Dong Thap, solicitó a las comunas y barrios clasificar y resolver definitivamente los casos de embarcaciones pesqueras que no cumplen las condiciones operativas.



Asimismo, pidió coordinar estrechamente con las entidades crediticias para gestionar los bienes embargados, depurar la base de datos de embarcaciones y garantizar la transparencia en la gestión; revisar toda la flota equipada con dispositivos VMS, especialmente el grupo de barcos con una eslora de entre 12 y 15 metros; y, al mismo tiempo, estudiar y proponer políticas de apoyo adecuadas para garantizar que el 100 % de las embarcaciones pesqueras elegibles instalen y mantengan la conexión de estos dispositivos conforme a la normativa vigente./.

VNA