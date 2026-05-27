Comunidad coterránea en Tailandia espera con emoción la visita del máximo dirigente vietnamita

Bangkok (VNA) - La comunidad vietnamita residente en Tailandia ha expresado su orgullo, honor y profunda emoción tras conocerse la visita del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a la provincia de Udon Thani, donde se reunirá con connacionales en el marco de su visita oficial a este país del 27 al 29 de mayo.



En el sitio conmemorativo del Presidente Ho Chi Minh en Udon Thani, los preparativos para recibir a la delegación se han intensificado con la participación activa de la comunidad local. Vu Manh Hung, miembro del comité de gestión del recinto, subrayó que esta visita tiene un significado especialmente relevante para la comunidad vietnamita en Tailandia, al reflejar la atención del Partido y del Estado hacia los compatriotas en el exterior y reafirmar que la diáspora constituye una parte inseparable de la nación vietnamita.



Desde el mismo espacio conmemorativo, Le Thi Tuyet The, asesora del comité de gestión, señaló que la presencia del máximo dirigente vietnamita representa un gran honor tanto para la comunidad como para la administración del lugar, al tiempo que refuerza el compromiso de preservar y embellecer este sitio histórico.

La vietnamita Le Thi Tuyet The, residente en Udon Thani, posa frente a la Casa del Presidente Ho Chi Minh en el Sitio Conmemorativo dedicado al líder vietnamita en la provincia de Udon Thani. (Foto: VNA)



Por su parte, en el centro VT Nam Nueng, donde tendrá lugar el encuentro entre el líder vietnamita y la comunidad coterránea, desde primeras horas del 27 de mayo numerosos connacionales procedentes de distintas provincias del noreste de Tailandia se han congregado para preparar la recepción de la delegación de alto nivel.



Le Van Huan, expresidente de la Asociación de Vietnamitas en la provincia de Sakon Nakhon, manifestó su emoción ante el continuo fortalecimiento de las relaciones entre Vietnam y Tailandia, y destacó que la visita refleja la especial atención del Partido, el Estado y el Gobierno de Vietnam hacia la comunidad connacional en Tailandia, contribuyendo además a mejorar las condiciones de vida e integración en el país anfitrión.



Asimismo, Pham Thi Thanh Hien, vicepresidenta de la Asociación de Vietnamitas en Sakon Nakhon, quien recorrió más de 160 kilómetros hasta Udon Thani, expresó el orgullo de la comunidad por recibir al más alto dirigente vietnamita. Añadió que esta visita contribuirá a impulsar aún más las relaciones Vietnam–Tailandia y a fortalecer la cohesión de la comunidad vietnamita en el país.



Según datos oficiales, alrededor de 100.000 vietnamitas residen actualmente en Tailandia, principalmente en la región noreste, donde el Presidente Ho Chi Minh vivió y desarrolló actividades revolucionarias entre 1928 y 1929 durante su camino hacia la liberación nacional. La comunidad vietnamita en Tailandia es reconocida por su profundo apego al Presidente Ho Chi Minh y su constante vínculo con la patria./.

